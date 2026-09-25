Nowość na Filmwebie: Watch Rank
Sprawdź, kto z Twoich znajomych obejrzał najwięcej filmów i seriali z listy
. Watch Rank pozwala porównać swoje filmowe dokonania ze znajomymi i zobaczyć, kto ma na koncie najwięcej tytułów z wybranego zestawienia.
Na początku i na końcu każdej listy znajdziesz przyciski Watch Rank
, które pozwolą Ci przejść do zestawienia.
Masz ochotę wskoczyć wyżej? Nadrabiaj kolejne tytuły, oceniaj je na Filmwebie i obserwuj, jak zmienia się Twoja pozycja w rankingu.
Możesz w ten sposób sprawdzić, czy uda Ci się dogonić znajomych i kto z Was najlepiej zna daną listę. Kolejność w rankingu ustalana jest w systemie olimpijskim – osoby z taką samą liczbą ocenionych tytułów zajmują ex aequo to samo miejsce, a kolejna osoba otrzymuje odpowiednio dalszą pozycję.
Funkcja jest dostępna dla zalogowanych użytkowników. Wkrótce pojawi się również w aplikacjach Filmweb na iOS i Androida.
Zobacz listy swoich znajomych tutaj
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Więcej o listach i o tym, jak je tworzyć, przeczytasz tutaj
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