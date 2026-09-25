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Nowość na Filmwebie: Watch Rank

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Nowo%C5%9B%C4%87+na+Filmwebie%3A+Watch+Rank-168780
Nowość na Filmwebie: Watch Rank
Sprawdź, kto z Twoich znajomych obejrzał najwięcej filmów i seriali z listy. Watch Rank pozwala porównać swoje filmowe dokonania ze znajomymi i zobaczyć, kto ma na koncie najwięcej tytułów z wybranego zestawienia.

Na początku i na końcu każdej listy znajdziesz przyciski Watch Rank, które pozwolą Ci przejść do zestawienia.

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Masz ochotę wskoczyć wyżej? Nadrabiaj kolejne tytuły, oceniaj je na Filmwebie i obserwuj, jak zmienia się Twoja pozycja w rankingu. Możesz w ten sposób sprawdzić, czy uda Ci się dogonić znajomych i kto z Was najlepiej zna daną listę. Kolejność w rankingu ustalana jest w systemie olimpijskim – osoby z taką samą liczbą ocenionych tytułów zajmują ex aequo to samo miejsce, a kolejna osoba otrzymuje odpowiednio dalszą pozycję.

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Funkcja jest dostępna dla zalogowanych użytkowników. Wkrótce pojawi się również w aplikacjach Filmweb na iOS i Androida.

Zobacz listy swoich znajomych tutaj.

Więcej o listach i o tym, jak je tworzyć, przeczytasz tutaj.

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Nowość na Filmwebie: Watch Rank

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