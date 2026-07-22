Newsy Nowość na Filmwebie! Oznacz swoją ocenę tagami "W kinie" i "Na festiwalu"
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Nowość na Filmwebie! Oznacz swoją ocenę tagami "W kinie" i "Na festiwalu"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Nowo%C5%9B%C4%87+na+Filmwebie+Oznacz+swoj%C4%85+ocen%C4%99+tagami+%22W+kinie%22+i+%22Na+festiwalu%22-167689
Nowość na Filmwebie! Oznacz swoją ocenę tagami &quot;W kinie&quot; i &quot;Na festiwalu&quot;
Od dziś możesz wzbogacić swoje opinie o nowe oznaczenia. Do dyspozycji są dwa tagi:"W kinie" – jeśli oglądałeś(-aś) film na dużym ekranie,"Na festiwalu" – jeśli seans odbył się podczas jednego z ponad 60 polskich i zagranicznych festiwali filmowych.

Inspiracją do stworzenia tej funkcji był sposób, w jaki społeczność Filmwebu od lat oznaczała swoje opinie. Wielu użytkowników samodzielnie dodawało informacje o tym, że obejrzeli film w kinie lub podczas festiwalu. Teraz takie oznaczenia są częścią Filmwebu – uporządkowane, wygodne i widoczne przy każdej opinii.

Dodanie oznaczenia jest bardzo proste. Po wystawieniu oceny kliknij pole "Podziel się swoją opinią", a następnie wybierz odpowiedni tag i dokończ publikowanie opinii.

Wybrane oznaczenia będą widoczne przy Twojej opinii – między innymi na stronie filmu oraz na Twoim profilu.

Nowa funkcja jest już dostępna w serwisie Filmweb.pl oraz w najnowszych wersjach aplikacji Filmweb na iOS i Androida.

To dopiero początek! Już wkrótce udostępnimy możliwość przeglądania i filtrowania opinii według tagów "W kinie" i "Na festiwalu". Pracujemy również nad kolejnymi sposobami oznaczania opinii, które pojawią się w przyszłych aktualizacjach.


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