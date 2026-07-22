Nowość na Filmwebie! Oznacz swoją ocenę tagami "W kinie" i "Na festiwalu"

Inspiracją do stworzenia tej funkcji był sposób, w jaki społeczność Filmwebu od lat oznaczała swoje opinie. Wielu użytkowników samodzielnie dodawało informacje o tym, że obejrzeli film w kinie lub podczas festiwalu. Teraz takie oznaczenia są częścią Filmwebu – uporządkowane, wygodne i widoczne przy każdej opinii.Dodanie oznaczenia jest bardzo proste. Po wystawieniu oceny kliknij pole "Podziel się swoją opinią", a następnie wybierz odpowiedni tag i dokończ publikowanie opinii.Wybrane oznaczenia będą widoczne przy Twojej opinii – między innymi na stronie filmu oraz na Twoim profilu.Nowa funkcja jest już dostępna w serwisieoraz w najnowszych wersjach aplikacji Filmweb na iOS i Androida.To dopiero początek! Już wkrótce udostępnimy możliwość przeglądania i filtrowania opinii według tagów "W kinie" i "Na festiwalu". Pracujemy również nad kolejnymi sposobami oznaczania opinii, które pojawią się w przyszłych aktualizacjach.