Nowości w serwisie Max w dniach 1-15 stycznia. "Rocky", "The Pitt" i co jeszcze?

Seriale i programy

Filmy

Dokumenty

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.The Pitt - serial Max Originals pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Rocky - Historia podrzędnego boksera, który nieoczekiwanie dostaje szansę na udział w pojedynku o tytuł mistrza świata. Nagrodzony trzema Oscarami, kultowy film z niezapomnianym Sylvestrem Stallone w roli głównej. Rocky II - Rocky staje do rewanżu z Apollo Creedem w kontynuacji jednego z najbardziej uznanych filmów w historii kina. Rocky III - Sylvester Stallone jako Rocky Balboa, który musi stoczyć najtrudniejszy pojedynek w swojej karierze. Rocky IV - Podczas meczu pokazowego przyjaciel Rocky'ego zostaje bezlitośnie pobity na śmierć przez potężnego rosyjskiego boksera. Rocky poprzysięga zemstę i leci do Rosji, aby trenować do pojedynku. Rocky V - Rocky traci majątek i ze względów zdrowotnych zmuszony jest zrezygnować z zawodowego boksu. Zakłada szkołę i zostaje trenerem dobrze zapowiadającego się młodego zawodnika. Julie i Julia (Julie & Julia) - Niezwykła opowieść o jednej z najbardziej charyzmatycznych kucharek w historii – Julii Child, która wprowadziła do amerykańskich domów potrawy kuchni francuskiej.Biały budynek (White Building) - Życie trójki przyjaciół zmienia się nie do poznania, gdy ich artystyczna enklawa ma zostać zburzona. Wielkie oczekiwania (Grand Expectations) - Madeleine i Antoine zostają zaatakowani na opustoszałej drodze podczas wakacji. Kobieta przypadkowo zabija napastnika i para decyduje się uciec. Niewidzialny człowiek (The Invisible Man) - Cecilia próbuje odbudować życie po śmierci swojego przemocowego partnera. Szybko jednak zaczyna się zastanawiać, czy on naprawdę odszedł. Babilon (Babylon) - Ikona kina niemego, wschodząca wschodząca, producent filmowy i muzyczna sensacja starają się utrzymać na szczycie sceny Hollywood lat 20. Głupcy - Niekonwencjonalne małżeństwo wiedzie ustabilizowane życie w nadmorskiej miejscowości, Ich związek przeżywa wstrząs, gdy Marlena postanawia zaopiekować się chorym synem. Doktor Dolittle (Dolittle) - Robert Downey Jr. w nowej wersji klasycznej opowieści o słynnym lekarzu i weterynarzu, który potrafił rozmawiać ze zwierzętami. Drzewa milczą (Silent Trees) - Runa, szesnastoletnia Kurdyjka, ucieka wraz z rodziną z Iraku przed atakami ISIS i jak wiele innych osób uchodźczych, trafia na polsko-białoruską granicę.Styczniowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (1 - 15 stycznia)RockyRocky IIRocky IIIRocky IVRocky VGritty EyesThe Silent OnesWrecksFuochiThe DelayOff-SideBerlin NobodyEighth DayMystery at the Blind Frog Ranch IV, odc. 1Julie i JuliaI Heard the BellsGreen BookNa planie XX, odc. 52City of WindChampionsDays of HappinessScarletMiss ViolenceA Knight's TaleHellraiserKrólowa Przetrwania II, odc. 1Lamput IV, odc. 1-37Marroned with Ed Stafford III, odc. 1Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace III, odc. 1-2Sons of EcstasyWhat a FeelingMarried to Evil II, odc. 1-6Biały budynekWielkie oczekiwaniaNiewidzialny człowiekDrzewa milcząBabilonGłupcyDoktor DolittleNadal: King of ParisOpal Hunters Red Dirt Road Trip II, odc. 1The Curious Case of ..., odc. 1