Nowy "Assassin's Creed" ofiarą review bombingu. Dlaczego?

Mikrotranzakcje rozwścieczyły graczy

Zwiastun gry "Assassin’s Creed: Black Flag Resynced"

Jest kilka powodów, które graczom pecetowymnie spodobały się w grze. Jednak główny powód jest jeden - ogromna skala mikrotranzakcji.Gracze szybko odkryli, że nawet w wersji Deluxe za dodatkowe opcje customizacji statku i postaci trzeba dodatkowo zapłacić. Jest nawet opcja dokupienia mapy, na której zaznaczono miejsca zakopania pirackich skarbów.To więcej, niż kosztuje gra w wersji Deluxe.Użytkownicy Steama szybko doszli do wniosku, że te wszystkie dodatki powinny być darmowe w wersji Deluxe. Ponieważ nie są, zaczęli wystawiać negatywne recenzje. W ten sposób status recenzji na Steamie to "mieszane".Gracze pecetowi ze zdumieniem odkryli również fakt, że pto najnowsza gra niezwykle popularnego cyklu. W rzeczywistości jest to. Całość została stworzona od podstaw i napędzana najnowszą wersją silnika Anvil. Jak obiecuje Ubisoft, gracze dostaną odświeżoną oprawę wizualną oraz wzbogaconą rozgrywkę. System walki oparto na kontrach, ulepszono mechaniki skradania się i parkouru. Na graczy czekają pogłębione elementy rozgrywki oraz zupełnie nowa dodatkowa zawartość fabularna.