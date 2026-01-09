Newsy Filmy Nowy "Blade" nie powstanie, ale nowy Blade i tak się pojawi?
Nowy "Blade" nie powstanie, ale nowy Blade i tak się pojawi?

źródło: Materiały prasowe
Marvel ogłosił, że Mahershala Ali dostał rolę Blade'a, już dawno, dawno temu – w 2019 roku. Od tego czasu wciąż nie powstał zapowiadany od lat film o łowcy wampirów. Według najnowszej branżowej plotki studio zmienia plany: nowego "Blade'a" nie będzie. Ale czy wciąż będzie nowy Blade?    

Blade wróci, ale bez własnego filmu?



GettyImages-2247721180.jpg Getty Images © Frazer Harrison


Informację o statusie "Blade'a" ujawnił reporter Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic". Jego zdaniem po latach zwlekania z realizacją nowy "Blade" nie powstanie.

(Blade) nie zostanie wprowadzony w solowym filmie. Zamiast tego zadebiutuje w projekcie "Midnight Sons", powiedział Sneider.

"Midnight Sons" to inny projekt Marvela, o którym spekuluje się od lat – choć nigdy nie został oficjalnie potwierdzony przez studio. Ma on opowiadać o przygodach grupy bohaterów skupionych wokół zjawisk paranormalnych. W szeregach drużyny pojawiają się zwykle takie postacie jak m.in. Ghost Rider, Moon Knight, Doktor Strange, Elsa Bloodstone czy właśnie Blade.

Projekt nowego solowego filmu o przygodach Blade'a przeszedł szereg zmian. Przewinęło się przez niego co najmniej trzech reżyserów (Bassam Tariq, Yann Demange, Cary Fukunaga) i jeszcze więcej scenarzystów. W obsadzie mieli znaleźć się m.in. Mia Goth, Aaron Pierre i Delroy Lindo.

Tymczasem Blade w wykonaniu Wesleya Snipesa (który wcielał się w tę postać w trzech filmach pełnometrażowych) pojawił się całkiem niedawno w widowisku "Deadpool & Wolverine".

"Blade: Mroczna Trójca" – zwiastun


