Nowy "Blade" nie powstanie, ale nowy Blade i tak się pojawi?

Marvel ogłosił, że Mahershala Ali dostał rolę Blade'a, już dawno, dawno temu – w 2019 roku. Od tego czasu wciąż nie powstał zapowiadany od lat film o łowcy wampirów. Według najnowszej branżowej plotki studio zmienia plany: nowego "Blade'a" nie będzie. Ale czy wciąż będzie nowy Blade?
Blade wróci, ale bez własnego filmu?
Informację o statusie "Blade'a
" ujawnił reporter Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic". Jego zdaniem po latach zwlekania z realizacją nowy "Blade" nie powstanie
. (Blade) nie zostanie wprowadzony w solowym filmie. Zamiast tego zadebiutuje w projekcie "Midnight Sons"
, powiedział Sneider. "Midnight Sons"
to inny projekt Marvela, o którym spekuluje się od lat – choć nigdy nie został oficjalnie potwierdzony przez studio. Ma on opowiadać o przygodach grupy bohaterów skupionych wokół zjawisk paranormalnych.
W szeregach drużyny pojawiają się zwykle takie postacie jak m.in. Ghost Rider
, Moon Knight, Doktor Strange
, Elsa Bloodstone czy właśnie Blade
.
Projekt nowego solowego filmu o przygodach Blade'a
przeszedł szereg zmian. Przewinęło się przez niego co najmniej trzech reżyserów (Bassam Tariq
, Yann Demange
, Cary Fukunaga
) i jeszcze więcej scenarzystów. W obsadzie mieli znaleźć się m.in. Mia Goth
, Aaron Pierre
i Delroy Lindo
.
Tymczasem Blade
w wykonaniu Wesleya Snipesa
(który wcielał się w tę postać w trzech filmach pełnometrażowych) pojawił się całkiem niedawno w widowisku "Deadpool & Wolverine
".
"Blade: Mroczna Trójca" – zwiastun