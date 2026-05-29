Nowy "Bond" bije rekordy sprzedaży

Rynek growy ma kolejny duży hit w tym roku. Tym razem jest to "007 First Light", którego premiera miała miejsce 27 maja.
Ekspresowe tempo sprzedaży "007 First Light"
IO Interactive pochwaliło się w mediach społecznościowych, że w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedano aż 1,5 mln egzemplarzy gry "007 Frist Light"
. Tym samym jest to najszybciej sprzedająca się gra w historii studia
1.5 million copies sold! — 007 First Light (@007game.ioi.dk) 28 maja 2026 20:04
Thank you for showing up to the launch of 007 First Light, for your overwhelming enthusiasm and for sharing your experience with the game.
Gra cieszy się popularnością na wszystkich platformach. Z danych dostępnych w sieci wynika, że 1/3 graczy wybrała tytuł na PC. Na Steamie prawie połowa wszystkich graczy pochodzi z dwóch krajów: USA (29%) i Chin (18%).
"007: First Light"
to opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.
