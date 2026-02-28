Newsy Filmy Nowy "Bourne" powstanie. Matt Damon wróci do roli?
Nowy "Bourne" powstanie. Matt Damon wróci do roli?

Wszystko wskazuje na to, że nowy film z uniwersum Bourne’a powstanie – ale bez aktora, który przez lata był jego znakiem rozpoznawczym. Matt Damon nie wróci do roli agenta z amnezją, a studio szykuje świeże otwarcie.


Nowy "Bourne" to nowe otwarcie



Jeszcze we wrześniu Edward Berger – twórca "Konklawe" i "Na Zachodzie bez zmian" – deklarował, że chętnie wyreżyseruje kolejny film z serii "Bourne", ale pod jednym warunkiem: Damon musi chcieć wrócić, a projekt powinien wnosić coś świeżego do serii. Wygląda jednak na to, że aktor nie był zainteresowany – albo uznał, że czas zostawić bieganie po dachach młodszym aktorom.

Informacja wypłynęła w podcaście The Hot Mic, gdzie Jeff Sneider zasugerował, że wkrótce możemy doczekać się oficjalnego ogłoszenia nowego filmu. I że tym razem będzie to pełnoprawny restart – z nowym aktorem w roli głównej.

W marcu Universal Pictures odzyskało prawa do franczyzy i zapowiedziało "ożywienie" marki. Scenariusz najnowszej wersji napisał Joe Barton, znany m.in. z serialu "Black Doves". Studio najwyraźniej chce nadać serii nowy kierunek i spróbować jeszcze raz rozpalić zainteresowanie widzów.

Matt Damon w jako Jason Bourne
Pięć dotychczasowych filmów zarobiło łącznie 1,64 miliarda dolarów na świecie. Najlepiej wspominane są trzy pierwsze części: "Tożsamość Bourne’a", "Krucjata Bourne’a" i "Ultimatum Bourne’a". Ostatnie dwie odsłony nie wywołały już takiego entuzjazmu, choć "Jason Bourne" z 2016 roku i tak przekroczył 400 milionów dolarów wpływów.

Kto przejmie rolę po Damonie? Na razie nic na ten temat nie wiadomo. Ale jeśli Universal rzeczywiście szykuje reboot, nazwisko następcy może zostać ogłoszone szybciej, niż myślimy. Jedno jest pewne: druga – zaraz po Bondzie – najpopularniejsza seria szpiegowska nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

7 WSPANIAŁYCH: Sceny z filmów o Jasonie Bournie



Które sceny z filmów o Jasonie Bournie Łukasz Muszyński uważa za najlepsze?

