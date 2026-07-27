Nowy "Far Cry" o krok bliżej realizacji

"Kodiak" przeszedł fazę opracowania koncepcji

Zwiastun gry "Far Cry 6"

Jak donosi portal Insider Gaming, projekt noszący kryptonimw lipcu zakończył z powodzeniem fazę opracowania koncepcji. Teraz czas na fazę rozwoju.Za grę ma odpowiadaćProjekt określany jest jako, w którym interakcje graczy i historie napędzane działaniami graczy będą odgrywać kluczowe znaczenie.Całość ma być budowana na fundamentach gry o kryptonimie Maverick, czyli extraction shootera, który został przez Ubisoft skasowany.