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Nowy "Far Cry" o krok bliżej realizacji

Insider-Gaming / autor: /
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Nowy &quot;Far Cry&quot; o krok bliżej realizacji
Mamy dobre wiadomości dla fanów serii "Far Cry". Wygląda na to, że jedna z planowanych gier ma coraz większe szanse na realizację.

"Kodiak" przeszedł fazę opracowania koncepcji



Jak donosi portal Insider Gaming, projekt noszący kryptonim "Kodiak" w lipcu zakończył z powodzeniem fazę opracowania koncepcji. Teraz czas na fazę rozwoju.

Za grę ma odpowiadać Vantage Studios. Projekt określany jest jako FPS z otwartym światem, w którym interakcje graczy i historie napędzane działaniami graczy będą odgrywać kluczowe znaczenie.

Całość ma być budowana na fundamentach gry o kryptonimie Maverick, czyli extraction shootera, który został przez Ubisoft skasowany.

Zwiastun gry "Far Cry 6"




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