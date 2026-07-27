Nowy "Far Cry" o krok bliżej realizacji

Mamy dobre wiadomości dla fanów serii "Far Cry". Wygląda na to, że jedna z planowanych gier ma coraz większe szanse na realizację.
"Kodiak" przeszedł fazę opracowania koncepcji
Jak donosi portal Insider Gaming, projekt noszący kryptonim "Kodiak"
w lipcu zakończył z powodzeniem fazę opracowania koncepcji. Teraz czas na fazę rozwoju.
Za grę ma odpowiadać Vantage Studios.
Projekt określany jest jako FPS z otwartym światem
, w którym interakcje graczy i historie napędzane działaniami graczy będą odgrywać kluczowe znaczenie.
Całość ma być budowana na fundamentach gry o kryptonimie Maverick, czyli extraction shootera, który został przez Ubisoft skasowany.
Zwiastun gry "Far Cry 6"