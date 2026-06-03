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Nowy "God of War"! Wiemy, kto główną bohaterką

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Nowy &quot;God of War&quot;! Wiemy, kto główną bohaterką
Sony Santa Monica ma świetną wiadomość dla fanów serii "God of War". Studio zapowiada nową grę. Co więcej, pokazano ponad 20 minut materiału wideo!

Poznajcie "God of War Laufey"



Po miesiącach spekulacji Sony Santa Monica wreszcie było gotowe, by uchylić rąbka tajemnicy. Nowa gra z cyklu "God of War" trafi na rynek. Jej tytuł to "God of War Laufey".

Gra powiązana jest z "God of War" z 2018 roku. Bohaterką jest bowiem żona Kratosa Faye. Punktem wyjścia jest jej kremacja. Jak się okazuje, śmierć nie jest końcem, lecz początkiem jej przygody. Faye stanie przed nowymi wyzwaniami, jakie rzucą jej "zaświaty bogów".

Zaświaty, zwane w grze Everywhen, to miejsce narodzin magii i miejsce, do którego magia powraca. To tu trafiają bogowie i mitologiczne istoty z różnych kultur, co nie zawsze kończy się harmonijną koegzystencją.


W roli Faye wystąpi Deborah Ann Woll.

Czego możemy spodziewać się po nowej grze, sprawdźcie w ponad 20-minutowym materiale, jaki został opublikowany z okazji State of Play.

"God of War Laufey" - zobacz 20-minutowy gameplay


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