"Nieśmiertelny". Rewolucja za kulisami. Lionsgate nie zrobi filmu

Henry Cavill nieśmiertelnym Amazonu

Zwiastun filmu "Nieśmiertelny"

United Artists to wytwórnia filmowa należąca do Amazon MGM Studios. Jej szefem jest, który przez wiele lat nadzorował projekty filmowe w platformie Netflix. Jako producent znany jest z takich tytułów jak " Wilkołak " czy " Ted ".Zmiana właściciela marki nie ma na razie wpływu na ekipę i obsadę. Za kamerą wciąż ma stanąć(znany z serii " John Wick "). Z kolei w tytułowego bohatera wcieli sięFilm będzie remakiem obrazuz 1986 roku. Oryginał Russell Mulcahy , a główne role zagrali Christopher Lambert Clancy Brown . To opowieść o szkockim wojowniku, który okazuje się jednym z tzw. nieśmiertelnych - ludzi, których nie można w zwyczajny sposób zabić. Walczą oni ze sobą w odwiecznej rozgrywce o mityczną nagrodę. Zdobędzie ją ten, który pozostanie ostatnim żyjącym nieśmiertelnym.Nowyma być wstępem do całego uniwersum.