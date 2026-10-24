Newsy Filmy Nowy "Obcy" powstaje! Znamy pierwsze szczegóły
Filmy

Nowy "Obcy" powstaje! Znamy pierwsze szczegóły

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+%22Obcy%22+powstaje+Znamy+pierwsze+szczeg%C3%B3%C5%82y-169291
Nowy &quot;Obcy&quot; powstaje! Znamy pierwsze szczegóły
Wygląda na to, że sierpniowe plotki na temat tego, że czeka nas powrót do serii Ridleya Scotta o Obcym, były prawdziwe. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, 20th Century Studios właśnie wybrało scenarzystę.

Ridley Scott łączy siły z twórcą serialu "Wychowane przez wilki"



Za nowy projekt odpowiada Ridley Scott. Nie będzie to więc kontynuacja widowiska z 2024 roku, "Obcy: Romulus". Zamiast tego ma to być kontynuacja historii znanych z filmów "Prometeusz" i "Obcy: Przymierze".

Do przygotowania fabuły Scott zatrudnił osobę, z którą miał już okazję pracować. To Aaron Guzikowski. Panowie spotkali się przy okazji serialu SF "Wychowane przez wilki".

Szczegóły fabuły nowego "Obcego" nie są na razie znane. Jednak w sierpniu Ridley Scott powiedział w wywiadzie udzielonym Los Angeles Times, że chce kontynuować historię Davida. Twierdził wtedy, że jest zafascynowany postacią, którą nazwał wadliwie działającą sztuczną inteligencją.

Na chwilę obecną Scott jest związany z projektem wyłącznie jako producent. Nie jest jasne, czy będzie też reżyserem. Nie ma też na razie żadnych decyzji obsadowych. Nie wiadomo więc, czy Michael Fassbender powróci w roli Davida, którą grał w dwóch filmach serii.


Przypomnijmy, że pierwotny plan zakładał realizację przez Scotta nowej trylogii osadzonej w świecie Obcego. Dwa pierwsze filmy powstały: w 2012 roku "Prometeusz", a w 2017 roku "Obcy: Przymierze". Trzecia część miała nosić tytuł "Alien: Awakening", a autorem scenariusza był John Logan, który odpowiadał za "Przymierze". Wtedy planowano, że widowisko skupi się nie tylko na Davidzie, ale przede wszystkim na Inżynierach. Niestety druga część planowanej trylogii nie odniosła sukcesu w kinach, zarabiając zaledwie 232 mln dolarów. Studio wstrzymało więc prace nad trzecią częścią.

Po latach Disney wrócił do marki. Fani otrzymali serial "Obcy: Ziemia" oraz film "Obcy: Romulus". Wyreżyserowane przez Fede Álvareza widowisko zarobiło w kinach 350 milionów dolarów, co wystarczyło, by studio wyraziło zgodę na kontynuację. Szybko jednak drogi twórców i szefów wytwórni się rozeszły, a los "Romulusa 2" do dziś pozostaje pod znakiem zapytania.

Zwiastun serialu "Wychowane przez wilki"




Powiązane artykuły Aaron Guzikowski

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Mr Fantastic gra w baseball. A Steve Rogers? Zapowiedź "Avengers: Doomsday"

Dla każdego coś strasznego! Halloween z Funko Pop

Rankingi Filmy

Te kontrowersyjne filmy zostały zakazane

1 komentarz
VOD Seriale

Gwiazdy "Władcy Pierścieni" w trzecim sezonie "Dżentelmenów"

5 komentarzy

Cinobo, platforma streamingowa inna niż wszystkie. Od 3 listopada

6 komentarzy
Seriale Festiwale i nagrody

BNP Paribas Warsaw SerialCon już w listopadzie!

VOD Seriale

"Zodiac" będzie nawiązywał do "Agentów T.A.R.C.Z.Y."?

2 komentarze