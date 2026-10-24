Nowy "Obcy" powstaje! Znamy pierwsze szczegóły

Wygląda na to, że sierpniowe plotki na temat tego, że czeka nas powrót do serii Ridleya Scotta o Obcym, były prawdziwe. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, 20th Century Studios właśnie wybrało scenarzystę.
Ridley Scott łączy siły z twórcą serialu "Wychowane przez wilki"
Za nowy projekt odpowiada Ridley Scott
. Nie będzie to więc kontynuacja widowiska z 2024 roku, "Obcy: Romulus
". Zamiast tego ma to być kontynuacja historii znanych z filmów "Prometeusz" i "Obcy: Przymierze".
Do przygotowania fabuły Scott
zatrudnił osobę, z którą miał już okazję pracować. To Aaron Guzikowski
. Panowie spotkali się przy okazji serialu SF "Wychowane przez wilki"
.
Szczegóły fabuły nowego "Obcego"
nie są na razie znane. Jednak w sierpniu Ridley Scott
powiedział w wywiadzie udzielonym Los Angeles Times, że chce kontynuować historię Davida
. Twierdził wtedy, że jest zafascynowany postacią, którą nazwał wadliwie działającą sztuczną inteligencją. Na chwilę obecną Scott jest związany z projektem wyłącznie jako producent.
Nie jest jasne, czy będzie też reżyserem. Nie ma też na razie żadnych decyzji obsadowych. Nie wiadomo więc, czy Michael Fassbender powróci w roli Davida
, którą grał w dwóch filmach serii.
Przypomnijmy, że pierwotny plan zakładał realizację przez Scotta
nowej trylogii osadzonej w świecie Obcego
. Dwa pierwsze filmy powstały: w 2012 roku "Prometeusz"
, a w 2017 roku "Obcy: Przymierze"
. Trzecia część miała nosić tytuł "Alien: Awakening", a autorem scenariusza był John Logan,
który odpowiadał za "Przymierze
". Wtedy planowano, że widowisko skupi się nie tylko na Davidzie
, ale przede wszystkim na Inżynierach. Niestety druga część planowanej trylogii nie odniosła sukcesu w kinach, zarabiając zaledwie 232 mln dolarów. Studio wstrzymało więc prace nad trzecią częścią.
Po latach Disney wrócił do marki. Fani otrzymali serial "Obcy: Ziemia"
oraz film "Obcy: Romulus"
. Wyreżyserowane przez Fede Álvareza
widowisko zarobiło w kinach 350 milionów dolarów, co wystarczyło, by studio wyraziło zgodę na kontynuację. Szybko jednak drogi twórców i szefów wytwórni się rozeszły, a los "Romulusa 2"
do dziś pozostaje pod znakiem zapytania.
Zwiastun serialu "Wychowane przez wilki"