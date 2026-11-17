W ubiegły piątek trzynastego dowiedzieliśmy się, że w planach jest nowa odsłona cyklu "Piątek trzynastego" (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Okazuje się, że projekt może być na bardziej zaawansowanym etapie, niż przypuszczaliśmy. Podobno zdjęcia do filmu już trwają.
Nowy "Piątek trzynastego" już w produkcji?
Wszystkie pogłoski dotyczące nowej odsłony "Piątku trzynastego" zebrał portal ComicBookMovie. Podaje on dwa tytuły robocze: "Elysium Fields" i "Jason Returns". Prace na planie podobno trwają już w Atlancie. W obsadzie znaleźli się Natalie Alyn Lind
(na zdjęciu niżej), Matt Cornett
, Lila Buckingham, John Owen Lowe
, Johnell Young
i Summer Madison
. Na razie nie wiadomo, komu przypadła rola Jasona
.
Getty Images © Paul Archuleta
Fabuła zapowiada się jak klasyczna powtórka z rozrywki: tym razem Jason
bierze na celownik grupę młodych ludzi mieszkających na obozie artystycznym. Muszą przechytrzyć pozornie nieśmiertelnego potwora, zanim sami padną jego ofiarą. Autorem scenariusza jest David Fliegel
. Krzesło reżysera zajął weteran serii Steve Miner
. Dla pokoleń fanów tożsamość Jasona jest nierozerwalnie związana z wyborami twórczymi, jakich dokonał Steve Miner. Ponowna współpraca ze Steve'em w ramach w pełni niezależnego modelu zapewnia nam swobodę twórczą, dzięki której możemy oddać hołd temu, co czyni Jasona największą ikoną slasherów, a także stworzyć wyjątkowe kinowe widowisko, jakiego oczekuje współczesna publiczność
– skomentował Robbie Barsamian, wiceprezes odpowiedzialnego za produkcję studia Horror, Inc.
Zobacz zwiastun serialu "Crystal Lake"
"Piątek trzynastego
" doczekał się prequela w postaci "Crystal Lake
" – serialu opowiadającego o granej przez Lindę Cardellini
Pameli Voorhees, która po śmierci syna pogrąża się w szaleństwie. Przypominamy zwiastun: