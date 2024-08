Nowy "Predator" coraz bliżej. Dan Trachtenberg rozpoczął zdjęcia do "Badlands"

Ruszyły zdjęcia do "Predator: Badlands"

O czym opowiada "Prey"? Zobacz zwiastun

Jak podaje blog World of Reel, rozpoczęły się prace na planie nowego filmu o Predatorze. Zdjęcia mają potrwać do listopada. Stojący za sterami projektu Dan Trachtenberg , który równocześnie przygotowuje sequel " Prey ", twierdzi, " Badlands " może trafić na ekrany już w przyszłym w przyszłym roku.Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Gwiazdą projektu jest Elle Fanning . Przeczytaj: Następczyni Arnolda Schwarzeneggera? Elle Fanning zagra w "Badlands", nowej odsłonie serii "Predator" Predator: Prey " trafił bezpośrednio na Hulu w 2022 roku. W roli Naru, wojowniczki stawiającej czoła kosmicznym myśliwym, wystąpiła Amber Midthunder . Przypominamy zwiastun:Akcja filmu " Predator: Prey " rozgrywa się w realiach ludu Komanczów na początku XVIII wieku. Jest to nieopowiedziana historia młodej kobiety, Naru, zaciekłej i wysoce wykwalifikowanej wojowniczki, wychowanej wśród największych łowców, którzy przemierzali Wielkie Równiny. Bohaterka, pewna, że jest tak samo zdolna jak inni młodzi myśliwi, wyrusza, by chronić swój lud, gdy niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi. Uzbrojona w najbardziej prymitywną broń Naru podąża tropem swojej ofiary, która okazuje się wysoko rozwiniętym obcym drapieżnikiem wyposażonym w zaawansowany technicznie arsenał, co prowadzi do bezwzględnej i przerażającej konfrontacji pomiędzy dwoma przeciwnikami.