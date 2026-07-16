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Nowy "Resident Evil". Znamy czas trwania

World of Reel / autor: /
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Nowy &quot;Resident Evil&quot;. Znamy czas trwania
We wrześniu do kin na całym świecie ma trafić nowy "Resident Evil". Ale już teraz sieć kinowa AMC podaje, ile trwa film Zacha Creggera.

Dłużyzn nie będzie. Ile trwa "Resident Evil"?



"Resident Evil" to film inspirowany serią gier pod tym samym tytułem. Nie pierwszy zresztą. Paul W.S. Anderson zrealizował sześć części cyklu z Millą Jovovich. W 2021 roku premierę miał reboot "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City". Growy cykl doczekał się też serii pełnometrażowych animacji. Ostatnia z nich - "Resident Evil: Wyspa śmierci" - miała swoją premierę w 2023 roku.


Wszystkie te filmy mają jedną wspólną cechę - nie są długie. Większość trwa nieco ponad półtorej godziny. Żaden nie przekroczył dwóch godzin. Nowy "Resident Evil" nie wyłamał się z tego trendu. Film trwa bowiem 95 minut.

Nowy "Resident Evil" nie jest adaptacją konkretnej gry. Jeśli chodzi o klimat, to film opisywany jest jako połączenie "Na drodze gniewu" z "Martwym złem 2". Budżet produkcji wyniósł 80 milionów dolarów, z czego 1/4 zgarnął reżyser "Zniknięć" Zach Cregger.

Bohaterem filmu jest Bryan (Austin Abrams) - kurier medyczny, który ma dostarczyć przesyłkę do szpitala Raccoon City. Pech chce, że w mieście właśnie doszło do wydostania się śmiertelnie niebezpiecznego wirusa...

Zwiastun filmu "Resident Evil"




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