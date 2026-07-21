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Nowy "Robocop" potwierdzony. James Wan produkuje serial dla Amazon MGM Studios

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+%22Robocop%22+potwierdzony.+James+Wan+produkuje+serial+dla+Amazon+MGM+Studios-167671
Nowy &quot;Robocop&quot; potwierdzony. James Wan produkuje serial dla Amazon MGM Studios
źródło: Materiały prasowe
To już oficjalne: Amazon MGM Studios daje zielone światło na nową wersję "RoboCopa". O tym, że projekt jest w planach studia, mówi się już od kilku lat. Wreszcie podjęto jednak decyzję. Pozostaje nam czekać na premierę. Co wiemy o serialu?
    

Co wiemy o nowym "Robocopie"?




Oficjalny opis nowej wersji "RoboCopa" nie zdradza na razie szczegółów fabuły. Dowiedzieliśmy się jednak, że – jak potwierdza "The Hollywood Reporter" – wielkie "C" z oryginalnego tytułu zastąpiono małym "c". Oto wspomniana zapowiedź:
   
Od swojej premiery w 1987 roku "RoboCop" pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych i ważnych kulturowo serii science-fiction. Ta historia zaczęła się jako odważna społeczna satyra, łącząca dynamiczną akcję z krytyką korporacyjnej chciwości oraz prywatyzacji i namysłem nad naturą tożsamości. A potem przemawiała do kolejnych pokoleń pod postacią kontynuacji, seriali telewizyjnych, gier wideo i komiksów. Motywy konfliktu człowieka i technologii oraz konsekwencji niekontrolowanej korporacyjnej władzy wydają się bardziej aktualne dziś niż kiedykolwiek. To idealna marka, żeby odświeżyć ją w nowej erze telewizji.
    
Nowy "Robocop" będzie miał osiem odcinków. Showrunnerem serialu jest Peter Ocko ("Lodge 49"), a wśród producentów wykonawczych znaleźli się James Wan, Michael Clear i Rob Hackett.

Od zawsze byłem wielkim fanem "RoboCopa", więc móc przenieść ten świat do telewizji to spełnienie marzenia, skomentował James Wan. To, co stworzył Paul Verhoeven w 1987 roku, o dekady wyprzedziło swój czas. Pytania dotyczące technologii, tożsamości i tego, komu właściwie służą korporacje, stały się tylko bardziej palące.

Twórcy zapowiadają, że uhonorują to, co uczyniło pierwowzór tak ikonicznym, zarazem go odświeżając. Czy ta aktualizacja się uda? Czas pokaże.

NA SKRÓTY: Przypominamy "RoboCopa"


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