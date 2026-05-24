Pierwszy teaser "Baywatch". Oni wciąż biegają w slow-motion

Nowy "Słoneczny patrol" coraz bliżej. A do sieci właśnie trafił pierwszy teaser. Wrzucił go na swoje media społecznościowe Stephen Amell, czyli gwiazda nowego serialu.
Powrót "Baywatch"
Nowy "Baywatch
" to reboot i sequel "Słonecznego patrolu
" w jednym. Premiera została zaplanowana na styczeń.
Do tej pory kampania marketingowa była raczej skromna, bo do sieci trafiło tylko kilka oficjalnych zdjęć. Teraz, dzięki jego gwieździe Stephenowi Amellowi
, możemy obejrzeć pierwszy (króciutki) teaser. Oto on: Amell
wciela się w Hobiego. To syn Mitcha, jednej z głównych postaci oryginalnego "Słonecznego patrolu
", którego grał David Hasselhoff.
Hobie poszedł w ślady ojca i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.
Showrunnerem serialu jest Matt Nix
.