Pierwszy teaser "Baywatch". Oni wciąż biegają w slow-motion
Pierwszy teaser "Baywatch". Oni wciąż biegają w slow-motion

Nowy "Słoneczny patrol" coraz bliżej. A do sieci właśnie trafił pierwszy teaser. Wrzucił go na swoje media społecznościowe Stephen Amell, czyli gwiazda nowego serialu.

Powrót "Baywatch"



Nowy "Baywatch" to reboot i sequel "Słonecznego patrolu" w jednym. Premiera została zaplanowana na styczeń. 

Do tej pory kampania marketingowa była raczej skromna, bo do sieci trafiło tylko kilka oficjalnych zdjęć. Teraz, dzięki jego gwieździe Stephenowi Amellowi, możemy obejrzeć pierwszy (króciutki) teaser. Oto on:


Amell wciela się w Hobiego. To syn Mitcha, jednej z głównych postaci oryginalnego "Słonecznego patrolu", którego grał David Hasselhoff.

Hobie poszedł w ślady ojca i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie – córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.  

Showrunnerem serialu jest Matt Nix

