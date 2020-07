Nowy "SpongeBob" na świecie też nie trafi do kin

Jak donosi portal Variety, Paramount całkowicie zrezygnowało z kinowej dystrybucji animacji " SpongeBob Film: Na ratunek ". Międzynarodowe prawa do dystrybucji od studia kupiła platforma Netflix.Przypomnijmy, że Paramount już wcześniej postanowił, że " SpongeBob Film: Na ratunek " ominie amerykańskie kina. Pierwotnie obraz miał trafić na duże ekrany w maju, ale trzeba było z tego zrezygnować z powodu pandemii. Według nowego planu studio na początku 2021 roku wprowadzi animację na serwisy PVOD, a potem udostępni na platformie CBS All Access.Nie oznacza to jednak, że na świecie też będziemy musieli czekać do przyszłego roku. Portal Variety podaje, że Netflix nie jest zobowiązany do trzymania się kalendarza amerykańskiej dystrybucji animacji. SpongeBob Film: Na ratunek " wyreżyserował Tim Hill , który ma na swoim koncie takie filmy jak " Alvin i wiewiórki " i " Hop ". W epizodzie pojawił się Keanu Reeves