Nowy "Star Trek" skupi się na Gwiezdnej Flocie. Twórcy inspirują się "Dniem próby" i "Karmazynowym przypływem"

Po latach niezrealizowanych projektów Paramount ponownie próbuje przenieść "Star Treka" na duży ekran. Za reżyserię i scenariusz odpowiadają John Francis Daley i Jonathan Goldstein, twórcy "Dungeons & Dragons: Złodziejskiego honoru". Z ich najnowszych wypowiedzi wynika, że nie zamierzają jednak skupiać się na dotychczasowej chronologii serii. Ich film ma być nowym początkiem i historią, która może zainteresować również widzów nieuważających się za fanów cyklu.
Twórcy nowego "Star Treka" o swoich inspiracjach
Goldstein Getty Images © Eric Charbonneau
opowiedział o projekcie w podcaście "The Discourse" The Playlist, gdzie wraz z Daleyem
promował ich nowy film "Katastrofa w duecie
". Jak wyjaśnił, twórcy nie przywiązują dużej wagi do tego, w której linii czasowej będzie rozgrywał się film: Mniej skupiamy się na tym, w jakiej ciągłości jesteśmy i na której osi czasu. Bardziej chodzi o to, jak przedstawić tę franczyzę widzom, którzy niekoniecznie uważają się za Trekkies. Co możemy zrobić, czego jeszcze nie zrobiono?
Twórcy chcą przyjrzeć się bliżej instytucji, która od początku stanowiła jeden z fundamentów "Star Treka
". Nasze podejście polega na tym, żeby spojrzeć na to z perspektywy pytania: czym jest instytucja Gwiezdnej Floty i co by się stało, gdyby w tej instytucji nie wszystko było w porządku?
Film, który Daley
i Goldstein
traktują jako punkty odniesienia, to "Dzień próby
" i "Karmazynowy przypływ
". Ten pierwszy opowiada o młodym policjancie, który odkrywa, że oceniający go doświadczony detektyw jest skorumpowany. Z kolei "Karmazynowy przypływ
" skupia się na konflikcie o kontrolę nad atomowym okrętem podwodnym. Daley
i Goldstein
napiszą, wyreżyserują oraz wyprodukują nowy film. Nie będzie on związany z serią z Chrisem Pine'em
, której ostatnia odsłona zadebiutowała dekadę temu.
"Star Trek" (2009) - zwiastun