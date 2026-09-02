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Nowy "Star Trek" skupi się na Gwiezdnej Flocie. Twórcy inspirują się "Dniem próby" i "Karmazynowym przypływem"

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+%22Star+Trek%22+skupi+si%C4%99+na+Gwiezdnej+Flocie.+Daley+i+Goldstein+inspiruj%C4%85+si%C4%99+%22Dniem+pr%C3%B3by%22+i+%22Karmazynowym+przyp%C5%82ywem%22-168352
Nowy &quot;Star Trek&quot; skupi się na Gwiezdnej Flocie. Twórcy inspirują się &quot;Dniem próby&quot; i &quot;Karmazynowym przypływem&quot;
Po latach niezrealizowanych projektów Paramount ponownie próbuje przenieść "Star Treka" na duży ekran. Za reżyserię i scenariusz odpowiadają John Francis Daley i Jonathan Goldstein, twórcy "Dungeons & Dragons: Złodziejskiego honoru". Z ich najnowszych wypowiedzi wynika, że nie zamierzają jednak skupiać się na dotychczasowej chronologii serii. Ich film ma być nowym początkiem i historią, która może zainteresować również widzów nieuważających się za fanów cyklu.

Twórcy nowego "Star Treka" o swoich inspiracjach



GettyImages-2293087809.jpg Getty Images © Eric Charbonneau


Goldstein opowiedział o projekcie w podcaście "The Discourse" The Playlist, gdzie wraz z Daleyem promował ich nowy film "Katastrofa w duecie". Jak wyjaśnił, twórcy nie przywiązują dużej wagi do tego, w której linii czasowej będzie rozgrywał się film: Mniej skupiamy się na tym, w jakiej ciągłości jesteśmy i na której osi czasu. Bardziej chodzi o to, jak przedstawić tę franczyzę widzom, którzy niekoniecznie uważają się za Trekkies. Co możemy zrobić, czego jeszcze nie zrobiono?

Twórcy chcą przyjrzeć się bliżej instytucji, która od początku stanowiła jeden z fundamentów "Star Treka". Nasze podejście polega na tym, żeby spojrzeć na to z perspektywy pytania: czym jest instytucja Gwiezdnej Floty i co by się stało, gdyby w tej instytucji nie wszystko było w porządku? 

Film, który Daley i Goldstein traktują jako punkty odniesienia, to "Dzień próby" i "Karmazynowy przypływ". Ten pierwszy opowiada o młodym policjancie, który odkrywa, że oceniający go doświadczony detektyw jest skorumpowany. Z kolei "Karmazynowy przypływ" skupia się na konflikcie o kontrolę nad atomowym okrętem podwodnym. Daley i Goldstein napiszą, wyreżyserują oraz wyprodukują nowy film. Nie będzie on związany z serią z Chrisem Pine'em, której ostatnia odsłona zadebiutowała dekadę temu.

"Star Trek" (2009) - zwiastun



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