Nowy "Szatan z siódmej klasy" będzie jak Indiana Jones? Jest teaser

W przyszłym roku na ekrany polskich kin wejdzie "Szatan z siódmej klasy". To przygodowy film inspirowany kultową powieścią Kornela Makuszyńskiego. Fabuła została jednak uwspółcześniona i rozbudowana o wątek jednej z największych historycznych zagadek Europy – zaginionych skarbów Napoleona, które według wielu teorii mogły zostać ukryte w Polsce. Reżyseruje Kordian Piwowarski. Zobaczcie pierwszy teaser i zdjęcia z produkcji.
Co wiemy o nowym "Szatanie z siódmej klasy"? Nad projektem "Szatan z siódmej klasy" pracuję już od ponad 20 lat
, zdradził producent Mariusz Pujszo
. To był mój wielki sen i projekt bardzo osobisty, ponieważ od samego początku widziałem w tej historii ogromny potencjał międzynarodowy. Dla mnie to nie jest tylko kolejna ekranizacja kultowej powieści – to możliwość stworzenia pierwszego w Polsce prawdziwego kina przygodowego w duchu Indiany Jonesa, filmu o poszukiwaczach skarbów, tajemnicach historii i wielkiej przygodzie dla całej rodziny. Chcemy stworzyć film nowoczesny, dynamiczny i atrakcyjny dla młodego widza, ale jednocześnie zachować ducha kultowego "Szatana z siódmej klasy", którego pamiętają starsze pokolenia.
W tytułowego Szatana, czyli 18-letnego Adama Cisowskiego, wcieli się Maciej M. Tomaszewski
("Usta Usta
", "Idź pod prąd
", "Dziki
"). W obsadzie zobaczymy też m.in. Chrisa Cugowskiego
, Carolinę Clarence
, Grzegorza Prasalskiego-Gliwica
, Natalię Pujszo
oraz Justynę Zielską
, a także Andrzeja Grabowskiego i Edytę Olszówkę.
Pierwszy klaps na planie "Szatana z siódmej klasy
" padł w kwietniu. Premiera filmu zaplanowana jest na 2027 rok.
"Szatan z siódmej klasy" – teaser