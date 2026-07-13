Newsy Filmy Nowy "Szatan z siódmej klasy" będzie jak Indiana Jones? Jest teaser
Filmy / Wideo

Nowy "Szatan z siódmej klasy" będzie jak Indiana Jones? Jest teaser

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+%22Szatan+z+si%C3%B3dmej+klasy%22+b%C4%99dzie+jak+Indiana+Jones+Jest+teaser-167545
Nowy &quot;Szatan z siódmej klasy&quot; będzie jak Indiana Jones? Jest teaser
źródło: Materiał nadesłany
W przyszłym roku na ekrany polskich kin wejdzie "Szatan z siódmej klasy". To przygodowy film inspirowany kultową powieścią Kornela Makuszyńskiego. Fabuła została jednak uwspółcześniona i rozbudowana o wątek jednej z największych historycznych zagadek Europy – zaginionych skarbów Napoleona, które według wielu teorii mogły zostać ukryte w Polsce. Reżyseruje Kordian Piwowarski. Zobaczcie pierwszy teaser i zdjęcia z produkcji.
     

Co wiemy o nowym "Szatanie z siódmej klasy"?




Nad projektem "Szatan z siódmej klasy" pracuję już od ponad 20 lat, zdradził producent Mariusz Pujszo. To był mój wielki sen i projekt bardzo osobisty, ponieważ od samego początku widziałem w tej historii ogromny potencjał międzynarodowy. Dla mnie to nie jest tylko kolejna ekranizacja kultowej powieści – to możliwość stworzenia pierwszego w Polsce prawdziwego kina przygodowego w duchu Indiany Jonesa, filmu o poszukiwaczach skarbów, tajemnicach historii i wielkiej przygodzie dla całej rodziny. Chcemy stworzyć film nowoczesny, dynamiczny i atrakcyjny dla młodego widza, ale jednocześnie zachować ducha kultowego "Szatana z siódmej klasy", którego pamiętają starsze pokolenia.
   
W tytułowego Szatana, czyli 18-letnego Adama Cisowskiego, wcieli się Maciej M. Tomaszewski ("Usta Usta", "Idź pod prąd", "Dziki"). W obsadzie zobaczymy też m.in. Chrisa Cugowskiego, Carolinę Clarence, Grzegorza Prasalskiego-Gliwica, Natalię Pujszo oraz Justynę Zielską, a także Andrzeja Grabowskiego i Edytę Olszówkę.

Pierwszy klaps na planie "Szatana z siódmej klasy" padł w kwietniu. Premiera filmu zaplanowana jest na 2027 rok.



"Szatan z siódmej klasy" – teaser


Szatan z siódmej klasy  (2027)

 Szatan z siódmej klasy

Szatan z 7-ej klasy  (1960)

 Szatan z 7-ej klasy

Szatan z 7 klasy  (2006)

 Szatan z 7 klasy

Szatan z siódmej klasy  (2006)

 Szatan z siódmej klasy

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Tom Cruise, jakiego nie widzieliście! "Digger" w pełnej krasie

1 komentarz
Seriale

Przenieś oceny z TV Time na Filmweb. Importer już gotowy!

2 komentarze
Filmy

Scarlett Johansson będzie przeciwniczką Batmana?

4 komentarze
Filmy Box office

Box Office Świat: Pamiętacie "Shaolin Soccer"? Kobiecy spin-off bije rekordy popularności

16 komentarzy

Żegnamy Sama Neilla. Oto jego niezapomniane role

26 komentarzy
Filmy

"Avengers: Doomsday": Oficjalna grafika ujawnia fabułę filmu?

15 komentarzy
Filmy

Ali G powrócił. Sacha Baron Cohen opublikował nowe nagranie

14 komentarzy