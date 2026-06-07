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Nowy Bond wciąż imponuje wynikami sprzedaży

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Nowy Bond wciąż imponuje wynikami sprzedaży
IO Interactive pochwaliło się wynikami sprzedaży gry "007: First Light" z pełnego pierwszego tygodnia. Wynik może imponować.

James Bond podbił serca graczy



Przypomnijmy, że już pierwszego dnia sprzedaży "007: First Light" okazało się wielkim hitem. Jak ogłosiło IO Interactive, nabywców znalazło aż 1,5 miliona egzemplarzy gry. Był to sprzedażowy rekord studia.

Teraz okazuje się, że przez kolejne sześć dni sprzedano dalszych 1,2 mln kopii. W sumie sprzedaż "007: First Light" w ciągu pierwszego tygodnia wyniosła 2,7 mln egzemplarzy.


"007: First Light" to opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.  

Zwiastun gry "007: First Light"




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007 First Light  (2026)

 007 First Light

Quantum of Solace  (2008)

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007: Blood Stone  (2010)

 007: Blood Stone

James Bond 007: NightFire  (2002)

 James Bond 007: NightFire

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