Nowy Harry Potter, Dominic McLaughlin, komentuje list od Daniela Radcliffe'a

Niedawno informowaliśmy, że Daniel Radcliffe napisał list do Dominica McLaughlina, nowego odtwórcy roli Harry'ego Pottera, żeby okazać mu wsparcie na ścieżce, którą sam przeszedł. Teraz dowiedzieliśmy się, co myśli o liście sam zainteresowany.
Dominic McLaughlin o liście od Daniela Radcliffe'a Dominic McLaughlin opowiedział w wywiadzie dla BBC, jak to było otrzymać list od Daniela Radcliffe'a.
Młody aktor zdradził, że otrzymał korespondencję od swojego poprzednika, jadąc pociągiem do rodzinnego Glasgow. To było szalone. Mój ojciec dał mi po prostu ten list w pociągu. Przeczytałem go, a potem spojrzałem na dół strony, i był tam podpis "Dan R.". Zwariowałem, ale musiałem zachować spokój. Byliśmy w końcu w pociągu
, wyjawił McLaughlin
.
Zapytany o postępy w pracy nad serialem i atmosferę na planie, McLaughlin
przyznał, że idzie świetnie. Idzie bardzo dobrze. Zaprzyjaźniłem się ze wszystkimi. Świetnie jest tam przebywać.
Co wiemy o serialu "Harry Potter"?
Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin
. W obsadzie są m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
