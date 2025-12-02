Newsy Seriale Nowy Harry Potter, Dominic McLaughlin, komentuje list od Daniela Radcliffe'a
Seriale

Nowy Harry Potter, Dominic McLaughlin, komentuje list od Daniela Radcliffe'a

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+Harry+Potter%2C+Dominic+McLaughlin%2C+komentuje+list+od+Daniela+Radcliffe%27a-164173
Nowy Harry Potter, Dominic McLaughlin, komentuje list od Daniela Radcliffe'a
źródło: Materiały prasowe
Niedawno informowaliśmy, że Daniel Radcliffe napisał list do Dominica McLaughlina, nowego odtwórcy roli Harry'ego Pottera, żeby okazać mu wsparcie na ścieżce, którą sam przeszedł. Teraz dowiedzieliśmy się, co myśli o liście sam zainteresowany.
  

Dominic McLaughlin o liście od Daniela Radcliffe'a



11111.jpg


Dominic McLaughlin opowiedział w wywiadzie dla BBC, jak to było otrzymać list od Daniela Radcliffe'a. Młody aktor zdradził, że otrzymał korespondencję od swojego poprzednika, jadąc pociągiem do rodzinnego Glasgow.

To było szalone. Mój ojciec dał mi po prostu ten list w pociągu. Przeczytałem go, a potem spojrzałem na dół strony, i był tam podpis "Dan R.". Zwariowałem, ale musiałem zachować spokój. Byliśmy w końcu w pociągu, wyjawił McLaughlin.
  
Zapytany o postępy w pracy nad serialem i atmosferę na planie, McLaughlin przyznał, że idzie świetnie. Idzie bardzo dobrze. Zaprzyjaźniłem się ze wszystkimi. Świetnie jest tam przebywać.

Co wiemy o serialu "Harry Potter"?



Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".
  
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.
    

NA SKRÓTY: Przypominamy film "Harry Potter i więzień Azkabanu"


Powiązane artykuły Dominic McLaughlin

Zobacz wszystkie artykuły

Harry Potter Series Project  (2027)

 Harry Potter Series Project

Harry Potter i Kamień Filozoficzny  (2001)

 Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter i więzień Azkabanu  (2004)

 Harry Potter i więzień Azkabanu

Harry Potter i Czara Ognia  (2005)

 Harry Potter i Czara Ognia

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Nowy aktor u boku Sophie Turner w serialowym "Tomb Raiderze"

Filmy

Diddy atakuje dokument o Diddym wyprodukowany przez 50 Centa

Filmy Gry

Gra "Helldivers" trafi do kin. Za kamerą reżyser serii "Szybcy i wściekli"

Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: "To był zwykły przypadek" pierwszym faworytem!

6 komentarzy
Seriale Filmy

Grudzień w CANAL+: Influencerzy idą do więzienia!

Filmy

Sonic i Wojownicze Żółwie Ninja w drodze do kin

7 komentarzy

Nie żyje młody aktor Nikodem Marecki. Chłopiec miał 11 lat

89 komentarzy