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Nowy James Bond wybrany. To Robert Pattinson otrzymał rolę agenta 007

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+James+Bond+wybrany.+To+Robert+Pattinson+otrzyma%C5%82+rol%C4%99+agenta+007-169682
Nowy James Bond wybrany. To Robert Pattinson otrzymał rolę agenta 007
źródło: Getty Images
autor: Lia Toby
Robert Pattinson został nowym Jamesem Bondem. Po miesiącach spekulacji Amazon MGM oficjalnie powierzyło aktorowi rolę agenta 007, który na dużym ekranie zastąpi Daniela Craiga. Gwiazdor "Batmana" i "Odysei" przejmie jedną z najbardziej rozpoznawalnych ról w historii kina, a za kamerą kolejnej odsłony serii stanie Denis Villeneuve

Pattinson wygrał m.in. z Jackiem Lowdenem i Joshem O'Connorem






Craig pożegnał się z postacią w filmie "Nie czas umierać" z 2021 roku. Wcześniej wcielał się w Bonda przez pięć filmów, począwszy od "Casino Royale" z 2006 roku. Film sprzed 5 lat był ostatnią częścią cyklu powstała przed przejęciem przez Amazon MGM kontroli kreatywnej nad franczyzą od wieloletnich producentów Michaela G. Wilsona i Barbary Broccoli.

W ostatnich tygodniach media wymieniały wielu kandydatów do roli. Początkowo sporo mówiło się o Jacobie Elordim, choć później pojawiły się doniesienia, że aktor nie brał nawet udziału w próbach ekranowych. Wśród faworytów wymieniano również Jacka Lowdena i Calluma Turnera. Do castingu mieli przystąpić także Nicholas HoultJosh O’Connor. Ostatecznie zwyciężył Pattinson, który w oświadczeniu przekazał: Powiedzieć, że to spełnienie marzeń, to za mało




W tym roku oglądaliśmy Pattinsona m.in. w "Dramie" i "Odysei", a już w grudniu aktor pojawi się na ekranach w trzeciej części "Diuny" Denisa Villeneuve'a. Jak zostało wspomniane, reżyser jest też odpowiedzialny za nowy film o Bondzie. Pattinson w ostatnich miesiącach pracuje nad drugą częścią "Batmana", gdzie wciela się w tytułową rolę. Bond jest więcej kolejną ikoniczną postacią popkultury, którą przyjdzie mu zagrać.


"Nie czas umierać" - zwiastun



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