Nowy James Bond wybrany. To Robert Pattinson otrzymał rolę agenta 007

Robert Pattinson został nowym Jamesem Bondem. Po miesiącach spekulacji Amazon MGM oficjalnie powierzyło aktorowi rolę agenta 007, który na dużym ekranie zastąpi Daniela Craiga. Gwiazdor "Batmana" i "Odysei" przejmie jedną z najbardziej rozpoznawalnych ról w historii kina, a za kamerą kolejnej odsłony serii stanie Denis Villeneuve.
Pattinson wygrał m.in. z Jackiem Lowdenem i Joshem O'Connorem Craig
pożegnał się z postacią w filmie "Nie czas umierać
" z 2021 roku. Wcześniej wcielał się w Bonda
przez pięć filmów, począwszy od "Casino Royale
" z 2006 roku. Film sprzed 5 lat był ostatnią częścią cyklu powstała przed przejęciem przez Amazon MGM kontroli kreatywnej nad franczyzą od wieloletnich producentów Michaela G. Wilsona
i Barbary Broccoli
.
W ostatnich tygodniach media wymieniały wielu kandydatów do roli. Początkowo sporo mówiło się o Jacobie Elordim
, choć później pojawiły się doniesienia, że aktor nie brał nawet udziału w próbach ekranowych. Wśród faworytów wymieniano również Jacka Lowdena
i Calluma Turnera
. Do castingu mieli przystąpić także Nicholas Hoult
i Josh O’Connor
. Ostatecznie zwyciężył Pattinson, który w oświadczeniu przekazał: Powiedzieć, że to spełnienie marzeń, to za mało
.
W tym roku oglądaliśmy Pattinsona
m.in. w "Dramie
" i "Odysei
", a już w grudniu aktor pojawi się na ekranach w trzeciej części "Diun
y" Denisa Villeneuve'a
. Jak zostało wspomniane, reżyser jest też odpowiedzialny za nowy film o Bondzie. Pattinson
w ostatnich miesiącach pracuje nad drugą częścią "Batmana
", gdzie wciela się w tytułową rolę. Bond
jest więcej kolejną ikoniczną postacią popkultury, którą przyjdzie mu zagrać.
"Nie czas umierać" - zwiastun