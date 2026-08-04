Nowy James Bond zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Aktualny TOP 5 faworytów

Jedno z najważniejszych pytań w świecie kina - kto zagra Jamesa Bonda? - pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Jeśli jednak wierzyć Amy Pascal, sytuacja zmieni się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Przesłuchania do roli Bonda wchodzą w decydującą fazę
Przypomnijmy, że w 2025 roku Amazon przejął pełną kontrolę nad marką Bonda
, rozpoczynając zupełnie nowy rozdział w historii bohatera. Studio przekazało zarządzanie marką dwójce doświadczonych producentów Amy Pascal
(aktualnie świętującej sukces widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
") i Davidowi Heymanowi
(seria "Harry Potter
"). To oni wybrali na stanowisko reżysera Kanadyjczyka Denisa Villeneuve'a
.
Choć Villeneuve
kończy jeszcze pracę nad widowiskiem "Diuna część trzecia
", to casting do Jamesa Bonda już trwa. Podobno testy kamerowe wchodzą już w finalną fazę. W sierpniu ma dość do kolejnej rundy. Ilu aktorów pozostaje w grze? Tego nie wiadomo. Niektóre plotki sugerują, że grupa jest już niewielka i liczy może 5-7 osób. Amy Pascal
nie chciała ujawnić szczegółów procesu castingowego. Jednak w jednym z ostatnich wywiadów mocno zasugerowała, że nazwisko aktora, który zagra Bonda, poznamy pod koniec roku.
Powiedziałabym, że koniec roku to całkiem prawdopodobny termin. Działamy bardzo, bardzo metodycznie. Miałam okazję pracować z Barbarą Broccoli w studiu i, cóż, Daniel Craig postawił poprzeczkę naprawdę wysoko. Dlatego następca musi być kimś zupełnie innym - kimś, kto wniesie do tej roli świeżość, ekscytację i nową energię
- powiedziała Pascal
w wywiadzie dla portalu Deadline.
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Aktualni faworyci do roli Jamesa Bonda
Według krążących plotek, poszukiwany jest młody aktor,
w okolicach 30 lat lub nawet młodszy. Dlaczego? Ponieważ producenci chcieliby, żeby nowy odtwórca Bonda
zagrał go w pięciu filmach
. Młody aktor daje szersze ramy czasowe na przygotowanie wszystkich planowanych widowisk.
Na przestrzeni ostatnich lat wiele nazwisk łączono z postacią Bonda
. Do sieci właśnie trafiło najświeższe zestawienie bukmacherów. I wygląda na to, że wśród hazardzistów jest jeden wielki faworyt. To Callum Turner
, gwiazda serialu "Władcy przestworzy
". Prawdopodobieństwo, że otrzyma rolę, szacowane jest na 40,7%.
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Jego największym rywale według bukmacherów jest aktor teatralny Tom Francis
. Jego szanse na zostanie Bondem wynoszą 23,1%
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Trzecim w kolejce z wynikiem 18% jest Louis Partridge
(seria "Enola Holmes
")
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Czwartym - Harris Dickinson
(pomimo angażu do ambitnej, składającej się z czterech filmów, biografii Beatlesów) z szacowanymi prawdopodobieństwem - 16,7%
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Dopiero na piątym miejscu jest jeszcze do niedawna pewniak tych typowań, czyli Aaron Taylor-Johnson
(15%)
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