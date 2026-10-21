Nowy James Bond prawie wybrany! Zostało trzech kandydatów

Wygląda na to, że gwiazda widowiska "Bond 26" zostanie już wkrótce ogłoszona. Amerykańskie media sugerują bowiem, że w walce o rolę Jamesa Bonda zostało już dwóch lub trzech aktorów.
Kto wciąż ma szansę zagrać Jamesa Bonda?
Dwa pojawiające się nazwiska nie będą dla nikogo zaskoczeniem.
Pierwszym kandydatem jest Jacob Elordi
. Aktor jest wymieniany w gronie faworytów już od wielu miesięcy. Był taki okres, kiedy wydawało się, że ma angaż w kieszeni. Jeśli zostanie Bondem
, będzie drugim Australijczykiem
w historii, który wcieli się w agenta JKM z licencją na zabijanie nr 007. Pierwszym był George Lazenby
.
Getty Images © Gilbert Flores
Drugim kandydatem jest Jack Lowden
. Jego kandydatura pojawiła się stosunkowo późno. W ostatnich tygodniach wyrósł jednak na faworyta rywalizacji o rolę. Jeśli zostanie Bondem
, będzie drugim Szkotem
(choć urodził się w Essex), który wcieli się w tę postać. Pierwszym był rzecz jasna Sean Connery
.
Jordan Ruimy twierdzi, że jest jeszcze trzeci kandydat. Nie podaje jednak jego nazwiska. Getty Images © Matt Winkelmeyer
Nie wyjaśnia też, czy wciąż jest w rywalizacji, bowiem Jeff Sneider twierdzi, że tylko powyższa dwójka pozostała w walce. Sneider zdaje się nawet sugerować, że wybór został już dokonany i Bondem będzie Elordi.
Ruimy podaje z kolei, że oficjalne ogłoszenie nowego Bonda nastąpi albo pod koniec października, albo na początku listopada.
Zwiastun filmu "Gwiazdozbiór Psa", w którym zagrał Jacob Elordi