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Nowy James Bond prawie wybrany! Zostało trzech kandydatów

The InSneider, World of Reel / autor: /
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Nowy James Bond prawie wybrany! Zostało trzech kandydatów
źródło: Getty Images
autor: Karwai Tang
Wygląda na to, że gwiazda widowiska "Bond 26" zostanie już wkrótce ogłoszona. Amerykańskie media sugerują bowiem, że w walce o rolę Jamesa Bonda zostało już dwóch lub trzech aktorów.

Kto wciąż ma szansę zagrać Jamesa Bonda?



Dwa pojawiające się nazwiska nie będą dla nikogo zaskoczeniem.

Pierwszym kandydatem jest Jacob Elordi. Aktor jest wymieniany w gronie faworytów już od wielu miesięcy. Był taki okres, kiedy wydawało się, że ma angaż w kieszeni. Jeśli zostanie Bondem, będzie drugim Australijczykiem w historii, który wcieli się w agenta JKM z licencją na zabijanie nr 007. Pierwszym był George Lazenby.

02.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Drugim kandydatem jest Jack Lowden. Jego kandydatura pojawiła się stosunkowo późno. W ostatnich tygodniach wyrósł jednak na faworyta rywalizacji o rolę. Jeśli zostanie Bondem, będzie drugim Szkotem (choć urodził się w Essex), który wcieli się w tę postać. Pierwszym był rzecz jasna Sean Connery.

03.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer


Jordan Ruimy twierdzi, że jest jeszcze trzeci kandydat. Nie podaje jednak jego nazwiska. Nie wyjaśnia też, czy wciąż jest w rywalizacji, bowiem Jeff Sneider twierdzi, że tylko powyższa dwójka pozostała w walce. Sneider zdaje się nawet sugerować, że wybór został już dokonany i Bondem będzie Elordi.

Ruimy podaje z kolei, że oficjalne ogłoszenie nowego Bonda nastąpi albo pod koniec października, albo na początku listopada.

Zwiastun filmu "Gwiazdozbiór Psa", w którym zagrał Jacob Elordi




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