Nowy Scooby-Doo! Teraz w wersji anime

Wygląda na to, że Scooby przeżywa kolejną młodość. Dopiero co pisaliśmy o nowym serialu aktorskim powstającym dla platformy Netflix, a tu już nadchodzi nowy serial animowany dla platformy Tubi.
Scooby i jego przyjaciele trafią do Japonii
Nowy serial to anime zrealizowane w Japonii. Projekt nosi tytuł "Yokoso Scooby-Doo!"
.
Głównymi bohaterami będą Scooby
i Shaggy
. Wyruszają do Japonii, by odkryć tajemnice tamtejszej kuchni. Oczywiście, szybko wpadną po uszy w tarapaty, kiedy zupełnie przypadkiem uwolnią setki mitycznych potworów, które zaczynają siać chaos w całej Japonii. Na szczęście z pomocą naszym bohaterom przyjdą: wuj Scobby'ego Daisuke-Doo, magiczna dziewczyna Yume i spec od technologicznych gadżetów Takumi.
Tradycyjnie głosu Scooby'emu
użyczy w serialu Frank Welker
. Z kolei Matthew Lillard
powróci jako Shaggy
.
Całość wyreżyserował Itsuro Kawasaki
.
Zwiastun filmu "Scooby-Doo! Cukierek albo psikus"