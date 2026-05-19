Nowy Scooby-Doo! Teraz w wersji anime
Wygląda na to, że Scooby przeżywa kolejną młodość. Dopiero co pisaliśmy o nowym serialu aktorskim powstającym dla platformy Netflix, a tu już nadchodzi nowy serial animowany dla platformy Tubi.

Scooby i jego przyjaciele trafią do Japonii



Nowy serial to anime zrealizowane w Japonii. Projekt nosi tytuł "Yokoso Scooby-Doo!".

Głównymi bohaterami będą Scooby i Shaggy. Wyruszają do Japonii, by odkryć tajemnice tamtejszej kuchni. Oczywiście, szybko wpadną po uszy w tarapaty, kiedy zupełnie przypadkiem uwolnią setki mitycznych potworów, które zaczynają siać chaos w całej Japonii. Na szczęście z pomocą naszym bohaterom przyjdą: wuj Scobby'ego Daisuke-Doo, magiczna dziewczyna Yume i spec od technologicznych gadżetów Takumi.

Tradycyjnie głosu Scooby'emu użyczy w serialu Frank Welker. Z kolei Matthew Lillard powróci jako Shaggy.

Całość wyreżyserował Itsuro Kawasaki.

