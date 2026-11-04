Newsy Filmy Marvel żegna Hugh Jackmana? Trwają poszukiwania nowego Wolverine'a
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Marvel żegna Hugh Jackmana? Trwają poszukiwania nowego Wolverine'a

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+Wolverine+nadchodzi.+Jeremy+Allen+White%2C+gwiazda+serialu+%22The+Bear%22%2C+na+celowniku+Marvela-169504
Marvel żegna Hugh Jackmana? Trwają poszukiwania nowego Wolverine'a
źródło: Materiały prasowe
Nadchodzi koniec przygody Hugh Jackmana z rolą Wolverine'a? Choć aktor żegnał się z nią już kilkukrotnie, właśnie takim newsem dzieli się dziś portal The InSneider. Zdaniem dziennikarzy w kultowego mutanta i członka ekipy X-Men wcieli się nowy aktor. I to już niebawem!

Jeremy Allen White nowym Wolverinem?



The InSneider zapewnia, że rozpoczęły się już poszukiwania nowego odtwórcy roli Wolverine'a. Marvelowi ma podobno zależeć, by ten został wybrany w ciągu najbliższych miesięcy, tak by mógł pojawić się już w nadchodzącym reboocie "X-Men". Zdjęcia do filmu mają ruszyć wraz z początkiem 2027 roku, a premiera planowana jest w tej chwili na 5 maja 2028 roku.

GettyImages-2233060824.jpg Getty Images © Adela Loconte


Co ciekawe, dziennikarz donosi również o potencjalnym następcy Hugh Jackmana. Zdaniem portalu gwiazdor serialu "The Bear", Jeremy Allen White, rozmawiał już z włodarzami Marvel Studios. Jego rola w filmie "X-Men" ma być niewielkim epizodem, na którym twórcy będą później budować jego dalszą obecność w uniwersum.

Reżyserią nadchodzącego filmu o X-Men zajmie się twórca "Thunderbolts*", Jake Schreier. Swój film stworzy na podstawie scenariusza autorstwa Michaela Lesslie. Scenarzysta "Iluzji 3" oparł swój tekst na wcześniejszych wersjach opracowanych przez Aarona Rabina ("Nikt 2") oraz Zacha Deana ("Wąwóz"). 

Nowe "X-Men" ma stanowić pierwszy twardy reboot cyklu pod egidą Marvel Studios. Produkcja przedstawi nową ekipę mutantów, na którą złożą się: Christopher Abbott jako Profesor X, Adam Driver jako Mr. Sinister, Kit Connor jako Cyclops, Samara Weaving jako Emma Frost, Inde Navarrette jako Rogue, Maya Boyd jako Storm, Asa Germann jako Angel oraz Sadie Sink jako Jean Grey.

"Logan" – zwiastun filmu



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