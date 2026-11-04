Marvel żegna Hugh Jackmana? Trwają poszukiwania nowego Wolverine'a

Nadchodzi koniec przygody Hugh Jackmana z rolą Wolverine'a? Choć aktor żegnał się z nią już kilkukrotnie, właśnie takim newsem dzieli się dziś portal The InSneider. Zdaniem dziennikarzy w kultowego mutanta i członka ekipy X-Men wcieli się nowy aktor. I to już niebawem!
Jeremy Allen White nowym Wolverinem?
The InSneider zapewnia, że rozpoczęły się już poszukiwania nowego odtwórcy roli Wolverine'a
. Marvelowi ma podobno zależeć, by ten został wybrany w ciągu najbliższych miesięcy, tak by mógł pojawić się już w nadchodzącym reboocie "X-Men"
. Zdjęcia do filmu mają ruszyć wraz z początkiem 2027 roku, a premiera planowana jest w tej chwili na 5 maja 2028 roku.
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Co ciekawe, dziennikarz donosi również o potencjalnym następcy Hugh Jackmana
. Zdaniem portalu gwiazdor serialu "The Bear
", Jeremy Allen White
, rozmawiał już z włodarzami Marvel Studios. Jego rola w filmie "X-Men
" ma być niewielkim epizodem, na którym twórcy będą później budować jego dalszą obecność w uniwersum.
Reżyserią nadchodzącego filmu o X-Men zajmie się twórca "Thunderbolts*
", Jake Schreier
. Swój film stworzy na podstawie scenariusza autorstwa Michaela Lesslie
. Scenarzysta "Iluzji 3
" oparł swój tekst na wcześniejszych wersjach opracowanych przez Aarona Rabina
("Nikt 2
") oraz Zacha Deana
("Wąwóz
").
Nowe "X-Men
" ma stanowić pierwszy twardy reboot cyklu pod egidą Marvel Studios. Produkcja przedstawi nową ekipę mutantów, na którą złożą się: Christopher Abbott
jako Profesor X
, Adam Driver
jako Mr. Sinister, Kit Connor
jako Cyclops
, Samara Weaving
jako Emma Frost
, Inde Navarrette
jako Rogue
, Maya Boyd
jako Storm
, Asa Germann
jako Angel
oraz Sadie Sink
jako Jean Grey
.
"Logan" – zwiastun filmu