Nowy Xbox jednak mniejszy od lodówki, a dodatkowo poznaliśmy jego specyfikację

opublikował dziś na swoim blogu pełną specyfikację techniczną nadchodzącego wielkimi krokami. Ogólny zarys tego co znajdzie się w nowej konsoli już znaliśmy, a teraz mamy wszystkie wartości i cyferki, dzięki którym fani zielonych będą mogli wykłócać się w sieci z graczami. Pełną rozpiskę znajdziecie na końcu tego newsa, ale zanim do tego przejdziecie: oto porównania nowej konsoli z lodówką. Po ujawnieniu jej wyglądu w sieci pojawiło się wiele memów, wyśmiewających wymiary i wygląd nowego, więcpostanowił pokazać nam jak ich konsola wypada w porównaniu z lodówką.Na kanalepojawiły się również dwa filmy prezentujące czas wczytywania gier (na przykładzie) naoraz prezentację nowej funkcji pozwalającej na zamrażanie i szybkie uruchamianie kilku gier jednocześnie.Poniżej znajdziecie wspominaną specyfikację techniczną konsoli. Co ciekawe, wbudowaną pamięćbędziemy mogli rozszerzać specjalnymi modułami przygotowanymi we współpracy z firmą. Nie znamy na tę chwilę ich przybliżonej ceny, ale szybkie sprawdzenie w sieci pokazało nam, że dysktej firmy o pojemności 1TB to wydatek rzędu 900 złotych. Trzymamy kciuki, żeby cena konsoli nie zaskoczyła nas w taki sposób jak pierwsze edycje8 rdzeni @ 3.8 GHz (3.66 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU360.45 mm27nm16 GB GDDR6 w/ 320mb bus10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s1 TB Custom NVME SSD1 TB Expansion Card (dokładnie takie same parametry jak wbudowana)Obsługa dysków na USB 3.24K UHD Blu-Ray Drive