Nowy animowany Batman od DC Studios na horyzoncie. Plus serial o Krypto i anime o Jokerze

DC Studios ujawniło swoje animowane plany. W przygotowaniu jest kilka projektów, w tym ekranizacja jednego z najgorętszych komiksów DC ostatnich lat, "Absolute Batman" Scotta Snydera i Nicka Dragotty, oraz seriale o Jokerze i psie Krypto.
Komiks "Absolute Batman" doczeka się ekranizacji
Warner Bros. Animation ogłosiło swoje plany podczas Międzynarodowego festiwalu Filmowego w Annecy. Najważniejszym z ogłoszonych projektów był "Absolute Batman"
. Nie powinno dziwić, że DC
kuje żelazo, póki gorące: komiks, który zadebiutował w 2024 roku, sprzedał się w 6 milionach egzemplarzy i pozwolił DC po raz pierwszy w XXI wieku wyprzedzić Marvela w liczbie sprzedanych zeszytów. "Absolute Batman" to opowiedziana na nowo geneza Batmana – z poprzesuwanymi akcentami.
Bruce Wayne nie jest tam na przykład milionerem, a każdy z jego przeciwników przeszedł swoisty lifting. Twórcy komiksu, scenarzysta Scott Snyder i rysownik Nick Dragotta, są zaangażowani w oparty na tym komiksie serial animowany. Snyder
będzie producentem wykonawczym i showrunnerem, a Dragotta
– producentem. "Joker: Laugh Riot"
zapowiadany jest z kolei jako "pierwsze anime" DC
. Producentem jest weteran studia Jim Krieg
("Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach
", "Liga Sprawiedliwych: Zaburzone kontinuum
"), a reżyserem Yasuhiro Aoki
("Batman: Rycerz Gotham
"). Będzie to opowieść o Jokerze, który musi rozwiązać zagadkę morderstwa Batmana.
Oto oficjalny opis fabuły: Kiedy Batman zostaje zamordowany, Joker rozpoczyna w półświatku Gotham bezwzględną krucjatę, próbując odkryć, kto zabił jego największego przeciwnika. W toku brutalnego poszukiwania staje się bardziej mścicielem niż łotrem. Joker musi stawić czoła prawdzie, że bez Batmana nie wie, kim jest.
Weteran animacji C.H. Greenblatt
("SpongeBob Kanciastoporty
") przygotowuje z kolei na razie niezatytułowany serial, którego bohaterem będzie pies Krypto.
Oto opis fabuły: Kiedy nie spędza czasu z Supermanem albo Supergirl, Krypto dołącza do gangu amatorskich kryminalistów, którzy mieszkają w okolicy i szybko odkrywają, że jest on kulą niszczycielskiej, sympatycznej energii gorszej od każdego z nich. Krypto rusza z nimi na kolejne źle zaplanowane przygody, a jego dobra natura stopniowo sprowadza ich na dobrą drogę – czy tego chcą, czy nie.
Tymczasem już niedługo zadebiutują dwa nowe animowane projekty DC: drugi sezon "Batmana: Mrocznego mściciela
" i "Batman: Knightfall
".
"Batman: Knightfall" – zwiastun