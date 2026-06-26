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Nowy animowany Batman od DC Studios na horyzoncie. Plus serial o Krypto i anime o Jokerze

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+animowany+Batman+od+DC+Studios+na+horyzoncie.+Plus+serial+o+Krypto+i+anime+o+Jokerze-167295
Nowy animowany Batman od DC Studios na horyzoncie. Plus serial o Krypto i anime o Jokerze
źródło: Materiały prasowe
DC Studios ujawniło swoje animowane plany. W przygotowaniu jest kilka projektów, w tym ekranizacja jednego z najgorętszych komiksów DC ostatnich lat, "Absolute Batman" Scotta Snydera i Nicka Dragotty, oraz seriale o Jokerze i psie Krypto.
   

Komiks "Absolute Batman" doczeka się ekranizacji




Warner Bros. Animation ogłosiło swoje plany podczas Międzynarodowego festiwalu Filmowego w Annecy. Najważniejszym z ogłoszonych projektów był "Absolute Batman". Nie powinno dziwić, że DC kuje żelazo, póki gorące: komiks, który zadebiutował w 2024 roku, sprzedał się w 6 milionach egzemplarzy i pozwolił DC po raz pierwszy w XXI wieku wyprzedzić Marvela w liczbie sprzedanych zeszytów.

"Absolute Batman" to opowiedziana na nowo geneza Batmana – z poprzesuwanymi akcentami. Bruce Wayne nie jest tam na przykład milionerem, a każdy z jego przeciwników przeszedł swoisty lifting. Twórcy komiksu, scenarzysta Scott Snyder i rysownik Nick Dragotta, są zaangażowani w oparty na tym komiksie serial animowany. Snyder będzie producentem wykonawczym i showrunnerem, a Dragotta – producentem.


"Joker: Laugh Riot" zapowiadany jest z kolei jako "pierwsze anime" DC. Producentem jest weteran studia Jim Krieg ("Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach", "Liga Sprawiedliwych: Zaburzone kontinuum"), a reżyserem Yasuhiro Aoki ("Batman: Rycerz Gotham"). Będzie to opowieść o Jokerze, który musi rozwiązać zagadkę morderstwa Batmana.
    
Oto oficjalny opis fabuły: Kiedy Batman zostaje zamordowany, Joker rozpoczyna w półświatku Gotham bezwzględną krucjatę, próbując odkryć, kto zabił jego największego przeciwnika. W toku brutalnego poszukiwania staje się bardziej mścicielem niż łotrem. Joker musi stawić czoła prawdzie, że bez Batmana nie wie, kim jest.


Weteran animacji C.H. Greenblatt ("SpongeBob Kanciastoporty") przygotowuje z kolei na razie niezatytułowany serial, którego bohaterem będzie pies Krypto.

Oto opis fabuły: Kiedy nie spędza czasu z Supermanem albo Supergirl, Krypto dołącza do gangu amatorskich kryminalistów, którzy mieszkają w okolicy i szybko odkrywają, że jest on kulą niszczycielskiej, sympatycznej energii gorszej od każdego z nich. Krypto rusza z nimi na kolejne źle zaplanowane przygody, a jego dobra natura stopniowo sprowadza ich na dobrą drogę – czy tego chcą, czy nie.

Tymczasem już niedługo zadebiutują dwa nowe animowane projekty DC: drugi sezon "Batmana: Mrocznego mściciela" i "Batman: Knightfall".

"Batman: Knightfall" – zwiastun



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