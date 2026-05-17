Nowy cykl w Kinie Iluzjon: Filmowy Atlas Świata. Korea Południowa

W maju Kino Iluzjon inicjuje nowy cykl Filmowy Atlas Świata poświęcony różnym narodowym kinematografiom. Bohaterką pierwszej, premierowej odsłony jest kinematografia Korei Południowej, jedna z najbardziej dynamicznych i wpływowych na świecie.
Od 22 do 31 maja widzowie będą mogli podróżować przez niemal sześć dekad historii południowokoreańskiego filmu i obserwować jego przemiany estetyczne, tematyczne i instytucjonalne: od klasycznych dzieł okresu powojennego, przez kino autorskie i modernistyczne, aż po produkcje, które zdobyły globalne uznanie i trwale zmieniły mapę światowego kina.
Gościem specjalnym przeglądu będzie Jung Sung-il – uznany południowokoreański krytyk i historyk filmu. Dzięki twórcom takim jak Park Chan-wook
, Kim Ki-duk
czy Bong Joon-ho
południowokoreańska kinematografia w XXI wieku zyskała globalne uznanie i szeroką publiczność. Jej historia jest jednak znacznie dłuższa i kryje wiele fascynujących twórców, estetyk i dzieł, które niezwykle rzadko pokazywane są na polskich ekranach. Przegląd Filmowy Atlas Świata. Korea Południowa, na który składa się 10 filmów z różnych dekad, to niepowtarzalna okazja, aby je poznać, zaś towarzyszące pokazom prelekcje i spotkania pozwolą także zrozumieć bogate konteksty koreańskiego przemysłu filmowego, ukazując jego przemiany estetyczne, tematyczne i instytucjonalne: od klasycznych dzieł autorskiego kina okresu powojennego aż po współczesne filmy, które trwale zmieniły mapę światowego kina.
"Pani Zemsta"
Pierwsza połowa XX wieku przyniosła Korei liczne tragedie i trudności związane z japońską okupacją, a później II wojną światową i wojną koreańską lat 1950-1953, która doprowadziła do trwającego do dziś podziału kraju. W tych niesprzyjających warunkach lokalna kinematografia nie miała szansy rozkwitnąć, ale już pierwsze lata po wojnie zmieniły tę sytuację, a przełom lat 50. i 60. nazywany jest wręcz złotą erą koreańskiego kina. Powstające wówczas filmy takie jak "Zbłąkana kula
" (1961) Yu Hyun-moka
czy zakazany przez lata "Dzień wolny" (1968) Lee Man-hee
portretują społeczeństwo naznaczone traumą wojny i gwałtowną modernizacją, łącząc realistyczną obserwację z wyrazistą formą autorską. Nieliczne filmy, takie jak "Górski płomień" (1967) Kim Soo-yonga
, przepracowywały doświadczenie wojny domowej wprost. W kolejnych dekadach kino koreańskie coraz śmielej sięgało po różnorodne konwencje i tematy – od tajemniczego, quasi-mitologicznego świata "Wyspy Iodo
" (1977) Kim Ki-younga
po refleksję nad tradycją i tożsamością tak sugestywnie obecną w "Seopyeonje
" (1993) Im Kwon-taeka
, jednym z najważniejszych filmów lat 90.
"Zbłąkana kula"
Właśnie w tej dekadzie zaczyna się także nowy rozdział w historii koreańskiej kinematografii. Debiutancki "Dzień, w którym świnia wpadła do studni
" (1996) Hong Sang-soo
zapowiada pojawienie się pokolenia twórców, którzy wkrótce zrewolucjonizują lokalne kino i wprowadzą je do globalnego obiegu festiwalowego. Ich międzynarodowe uznanie w XXI wieku wiele zawdzięczało niezwykłej umiejętności łączenia kina autorskiego z atrakcyjnymi formami gatunkowymi, dostrzegalnej choćby w kultowej "trylogii zemsty" Park Chan-wooka
("Pani Zemsta
", 2005) czy filmach Bong Joon-ho
, ze stanowiącym symbol globalnego triumfu koreańskiej kultury oscarowym "Parasite
" (2019) na czele. Uzupełniały je jednocześnie bardziej minimalistyczne i liryczne poszukiwania, widoczne w filmach Kim Ki-duka
("Wiosna, lato, jesień, zima... i wiosna
", 2003) czy Lee Chang-donga
("Poezja
", 2010), razem składające się na obraz jednej z najbardziej dynamicznych i wpływowych kinematografii na świecie.
"Parasite"Wszystkie seanse poprzedzone będą filmoznawczymi prelekcjami, które pozwolą widzom poznać szerszy kontekst prezentowanych filmów – część z nich wygłosi gość specjalny przeglądu, ceniony krytyk i historyk filmu Jung Sung il. Weźmie on także udział w spotkaniu po projekcji "Pani Zemsty" 29 maja.
Druga odsłona Filmowego Atlasu Świata planowana jest na grudzień tego roku – tym razem bohaterką będzie kinematografia Ukrainy.
W sprzedaży dostępne są już bilety na pojedyncze seanse. Zakup karnetu umożliwia uczestnictwo we wszystkich 10 seansach w ramach majowego przeglądu. Karnet w sprzedaży w kasie kina Iluzjon od 28 kwietnia w cenie 150 zł.
Uwaga! Liczba karnetów ograniczona.
Zasady korzystania z karnetów: Karnet upoważnia do odbioru wejściówek na wszystkie seansie z przeglądu Filmowy Atlas Świata. Korea Południowa w dniach 22-31 maja 2026.
Realizacja karnetu możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym odebraniu w kasie kina wejściówki na wybrany seans, najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem. Nieodebranie wejściówki w tym czasie skutkuje zwolnieniem miejsc i brakiem gwarancji udziału w seansie.
Program"Zbłąkana kula", reż. Yu Hyun-mok 22.05 20:00
Historia rodziny, która próbuje przetrwać w realiach powojennego Seulu. Niektórym Koreańczykom udało się ułożyć życie po wojnie domowej, inni błąkają się w poszukiwaniu celu. Pozbawieni pieniędzy i perspektyw muszą podejmować dramatyczne decyzje.
Film Yu Hyun-moka utrzymany jest w stylistyce włoskiego neorealizmu. Korzystając z momentu większej swobody wypowiedzi, reżyser ukazał bardzo krytyczny i pesymistyczny obraz Korei przełomu lat 50. i 60. Film krótko po powstaniu został ocenzurowany i zapomniany. Odnaleziona w Koreańskim Archiwum Filmowym kopia 35 mm. pozwoliła na odkrycie i odrestaurowanie Zbłąkanej kuli, która szybko weszła do ścisłego kanonu kina południowokoreańskiego. "Górski płomień", Kim Soo-yong 23.05 18:30
Górską wioskę zamieszkują niemal wyłącznie kobiety. Ich mężowie i synowie wyjechali, by walczyć w koreańskiej wojnie domowej. Nie wiadomo, ilu z nich zginęło, a ilu postanowiło nie wracać do domu. Odcięte od świata kobiety czują się sfrustrowane samotną walką o przetrwanie. Marazm codzienności przerywa plotka o pojawieniu się w lesie mężczyzny. Nie wiadomo, po której stronie konfliktu walczył ani dlaczego się ukrywa. Jedna z kobiet nawiązuje z nim relację, która jest niebezpieczna dla obu stron.
Film Kim Soo-yonga
, wpisuje się w nurt realistycznego kina powojennego, ukazując w surowy sposób brutalność czasu wojny. Jako jeden z niewielu odniósł się wprost do historycznego momentu podziału Korei, zachowując przy tym emocjonalną ambiwalencję. "Dzień wolny", reż. Lee Man-hee 24.05 18:30
Niedziela w Seulu lat 60. Dla jednych nuda dnia wolnego to okazja do odpoczynku, innym przynosi ona jedynie marazm. Młodym ludziom nadejście końca dnia przyspiesza papieros i alkohol. W takiej atmosferze dwójka bohaterów mierzy się z trudną decyzją o przerwaniu ciąży. Lee Man-hee
na polecenie cenzorów miał wprowadzić do filmu zmiany, jednak odmówił. Na skutek tego film trafił na półki i dopiero w 2005 roku został ponownie odkryty w Koreańskim Archiwum Filmowym i włączony do kanonu arcydzieł kina modernistycznego. "Wyspa Iodo", reż. Kim Ki-young 25.05 20:00
Inwestorzy chcą wybudować luksusowy hotel o nazwie Iodo. Według wierzeń lokalnych mieszkańców jest to wyspa, która ukazuje się jedynie rybakom przeklętym przez demona morza. Dziennikarz, który sprzeciwia się budowie, wkrótce ginie w tajemniczych okolicznościach. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzone jest na okolicznej wyspie zamieszkałej przez kobiety nurkinie. Miejsce to okazuje się naznaczone nie tylko nadprzyrodzonymi mocami, ale i katastrofą ekologiczną. Kim Ki-young
zapisał się w historii kina przede wszystkim jako reżyser kultowej Pokojówki (1960), jednak w późniejszych latach jego styl zaczął ulegać zmianie. Wyspa Iodo zachwyca jaskrawością, przyciąga aurą tajemnicy i zadziwia fabułą. "Seopyeonje", reż. Im Kwon-taek 26.05 20:30
Pansori – koreańska sztuka śpiewu przy akompaniamencie bębna, wymiera pod naporem kultury zachodniej i japońskiej. Nie zniechęca to jednak Youbonga, by wbrew zmieniającym się modom przekazywać dwójce swoich dzieci tradycję ich kraju, nawet jeśli skazuje ich to na wieczną tułaczkę.
Im Kwon-taek jest reżyserem aktywnym od lat 60., laureatem Złotej Palmy oraz honorowego Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie.
W uzasadnieniu nagrody za cały dorobek filmowy organizatorzy napisali: „Choć jego filmy różnią się stylistycznie, wszystkie noszą wyraźne, autorskie piętno: są intensywne i sugestywne wizualnie, a zarazem powściągliwe, wystylizowane i wypełnione muzyką". "Dzień, w którym świnia wpadła do studni", reż. Hong Sang-soo 27.05 18:00
Pełnometrażowy debiut Hong Sang-soo, który zapisał się w pamięci festiwalowych bywalców jako jeden z najbardziej konsekwentnych i produktywnych autorów współczesnego kina. Jego znakiem rozpoznawczym stały się długie ujęcia błahych rozmów bohaterów nad szklanką alkoholu i z papierosem w dłoni.
W "Dniu, w którym świnia wpadła do studni" Sang-soo dopiero rozwija swój styl niespiesznej obserwacji. Losy czwórki trzydziestokilkulatków uwikłane są w sieć niespełnionych pragnień, przypadkowych spotkań i rozczarowań. "Wiosna, lato, jesień, zima... i wiosna", reż. Kim Ki-duk 28.05 20:00
Wśród piękna, ale i okrucieństwa koreańskiej przyrody mały chłopiec dorasta pod okiem buddyjskiego mnicha. W rytmie zmieniających się pór roku obserwujemy kolejne etapy jego życia – od dziecięcej niewinności, przez pierwsze doświadczenia pożądania i winy, aż po próbę odkupienia i duchowego powrotu. Kim Ki-duk stworzył kino kontemplacyjne, które przypomina widzom, że jesteśmy częścią niekończącego się cyklu życia. "Pani Zemsta", reż. Park Chan-wook 29.05 18:30 + dyskusja po filmie
Niesłusznie skazana za porwanie i morderstwo dziecka, Lee Geum-ja spędza ponad trzynaście lat w więzieniu, budując wśród współwięźniarek wizerunek świętej. Po wyjściu na wolność rozpoczyna misternie zaplanowaną zemstę na prawdziwym sprawcy, angażując w nią osoby poznane za kratami.
Pani Zemsta to kolejna po Oldboyu i Panu Zemście część "trylogii zemsty" koreańskiego mistrza thrillera – Park Chan-wooka. Jego kino słynie z brutalności, która objawia się nie tylko w krwawych obrazach, ale też psychologicznym napięciu.
Po filmie odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym Jung Sung-ilem – południowokoreańskim krytykiem filmowym, reżyserem i autorem książek o Kim Ki-duku i Im Kwon-taeku. Rozmowę poprowadzi filmoznawca Miłosz Stelmach. "Poezja", reż. Lee Chang-dong 30.05 18:30
Zanim Lee Chang-dong zachwycił świat Płomieniami, oczarował widzów Poezją. Sześćdziesięcioletnia kobieta rozpoznaje u siebie pierwsze oznaki Alzhaimera. Próbując uchwycić przemijające życie, zapisuje się do klubu poetyckiego. By przywołać pisarską wenę, ćwiczy się w uważności na piękno świata. Jej niemalże medytacyjną drogę przerywa odkrycie tajemnicy o wnuku, którego samodzielnie wychowuje. "Parasite", reż. Bong Joon-ho 31.05 20:00
Ma na koncie Złotą Palmę i jedynego w historii Oscara za najlepszy film przyznanego filmowi nieanglojęzycznemu. Choć w gruncie rzeczy nie o język chodzi, ale o sprytne rozsadzenie amerykańskich schematów fabularnych koreańską skłonnością do transgresji. Efekt? Jedno z najbardziej zapadających w pamięć widowisk filmowych XXI wieku.
Historia rodziny mieszkającej w seulskiej suterenie, która "łapie okazję" i na fałszywych papierach zatrudnia się u zamożnych Parków, w rękach Bong Joon-ho staje się rasowym kryminałem. Poprzez gatunkowe wywrotki "Parasite" opowiada wszak o klasowych nierównościach, które – cytując klasyka – "widać, słychać i czuć", jednocześnie unikając melodramatycznej litości wobec któregokolwiek z bohaterów.
