Kto zastąpi Emmę Mackey w nowym filmie twórczyni "Holiday"?

Na początku lutego do sieci trafiła informacja, że po ponad dekadzie od "Praktykanta" doczekamy się nowego filmu Nancy Meyers. Od tamtego czasu doszło już do zmiany w obsadzie.
Kto zagra w nowym filmie Nancy Meyers?
Z projektem związani są Penélope Cruz
, Owen Wilson
, Kieran Culkin
oraz Jude Law
. Pierwotnie miała w nim wystąpić także znana m.in. z "Sex Education
" Emma Mackey
, jednak ze względu na napięty harmonogram była zmuszona zrezygnować. Zastąpi ją Erin Doherty, która w zeszłym roku zachwyciła widzów rolą w trzecim odcinku serialu "Dojrzewanie" - otrzymała za ten występ m.in. nagrodę Emmy oraz Złoty Glob.
Wcześniej aktorkę mogliśmy oglądać także w "The Crown
", a jeżeli chodzi o filmy - w "Regentce
" i "Reawakening
".
Studio wyznaczyło już kinową premierę na 25 grudnia 2027 roku. Meyers
jest nie tylko reżyserką, ale także autorką scenariusza. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, choć plotki głoszą, że film opowie o dawnej parze filmowców, którzy po latach od rozstania znów spotykają się na planie.
Producentkami filmu są Meyers
i Ilona Herzberg
, a funkcję producentki wykonawczej pełni Diana Pokorny.
Warner Bros. przejęło projekt po tym, jak Netflix zrezygnował z niego ze względu na zbyt wysoki budżet (szacowany wówczas nawet na 150 mln dolarów). Wtedy z filmem Meyers
wiązani byli także Scarlett Johansson
i Michael Fassbender
, a film miał być zatytułowany "Paris Paramount". Nancy Meyers
ma w swojej filmografii takie produkcje, jak m.in. "Czego pragną kobiety
", "Lepiej późno niż później
" oraz "Holiday
".
