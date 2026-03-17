Newsy Filmy Kto zastąpi Emmę Mackey w nowym filmie twórczyni "Holiday"?
Kto zastąpi Emmę Mackey w nowym filmie twórczyni "Holiday"?

Kto zastąpi Emmę Mackey w nowym filmie twórczyni &quot;Holiday&quot;?
Na początku lutego do sieci trafiła informacja, że po ponad dekadzie od "Praktykanta" doczekamy się nowego filmu Nancy Meyers. Od tamtego czasu doszło już do zmiany w obsadzie.

Z projektem związani są Penélope Cruz, Owen Wilson, Kieran Culkin oraz Jude Law. Pierwotnie miała w nim wystąpić także znana m.in. z "Sex EducationEmma Mackey, jednak ze względu na napięty harmonogram była zmuszona zrezygnować. Zastąpi ją Erin Doherty, która w zeszłym roku zachwyciła widzów rolą w trzecim odcinku serialu "Dojrzewanie" - otrzymała za ten występ m.in. nagrodę Emmy oraz Złoty Glob. Wcześniej aktorkę mogliśmy oglądać także w "The Crown", a jeżeli chodzi o filmy - w "Regentce" i "Reawakening".

Studio wyznaczyło już kinową premierę na 25 grudnia 2027 roku. Meyers jest nie tylko reżyserką, ale także autorką scenariusza. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, choć plotki głoszą, że film opowie o dawnej parze filmowców, którzy po latach od rozstania znów spotykają się na planie. 

Producentkami filmu są Meyers i Ilona Herzberg, a funkcję producentki wykonawczej pełni Diana Pokorny. Warner Bros. przejęło projekt po tym, jak Netflix zrezygnował z niego ze względu na zbyt wysoki budżet (szacowany wówczas nawet na 150 mln dolarów). Wtedy z filmem Meyers wiązani byli także Scarlett Johansson i Michael Fassbender, a film miał być zatytułowany "Paris Paramount".

Nancy Meyers ma w swojej filmografii takie produkcje, jak m.in. "Czego pragną kobiety", "Lepiej późno niż później" oraz "Holiday". 

