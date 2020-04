Nowy film twórcy "Lighthouse" będzie "olbrzymi"

Getty Images © Francois Durand



Jak donosiliśmy już na stronach Filmwebu, Robert Eggers , reżyser, szykuje nowy film. Nosi on tytułDziś dowiedzieliśmy się, że to największy jak dotąd projekt reżysera, nad którym pracuje w wyjątkowy - przynajmniej dla siebie - sposób.Kostiumy, scenografia, rekwizyty - zwykle reżyser pracował nad tymi elementami własnoręcznie, albo - jako doświadczony scenograf - z niewielką pomocą ekipy. Teraz jest to jednak niemożliwe. "Skala tego przedsięwzięcia jest olbrzymia. Nie jestem w stanie wszystkiego dopilnować sam i nad wszystkim czuwać (...) Jest tak wiele lokacji zdjęciowych, tak wielka dokumentacja, trzeba zbudować wszystkie wioski, uszyć tysiące kostiumów, wytrenować konie, narysować storyboardy. Zwykle rysowałem je tylko w scenach ze zwierzętami, albo tam, gdzie musieliśmy użyć efektów specjalnych. Teraz to w zasadzie każda scena, a do tego dochodzą setki statystów".Prace pre-produkcyjne trwają już od pięciu miesięcy, z uwagi na pandemię koronawirusa wszyscy czekają oczywiście na zielone światło. Producentem będzie Lars Knudsen, który z Eggersem współpracował przy ", był też związany zAriego Astera. Scenariusz przygotował Eggers we współpracy z islandzkim poetą i nowelistą Sjónem.Akcjaosadzona będzie na Islandii w X wieku. Opowiadać będzie o księciu Wikingów szukającym zemsty na mordercach ojca. Alexander Skarsgård miałby zagrać księcia. Nicole Kidman byłaby jego matką.