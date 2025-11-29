Newsy Nowy film ze stajni Seana Bakera już w kinach! Aktorka odwiedzi Polskę
news

Nowy film ze stajni Seana Bakera już w kinach! Aktorka odwiedzi Polskę

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Nowy+film+ze+stajni+Seana+Bakera+ju%C5%BC+w+kinach+Aktorka+odwiedzi+Polsk%C4%99-164143
Nowy film ze stajni Seana Bakera już w kinach! Aktorka odwiedzi Polskę
Hit tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty i nowy tytuł ze znakiem jakości Seana Bakera. "Left-Handed Girl. To była ręka… diabła!" od dziś w kinach. Film jest oficjalnym tajwańskim kandydatem do Oscara, a Polska, jak się okazuje, jest ważnym przystankiem na mapie globalnej kampanii promocyjnej, bo w dniach 4–8 grudnia nasz kraj odwiedzi odtwórczyni głównej roli – mała Nina Ye – aby promować film w związku z premierą kinową. Mimo młodego wieku — Nina ma dziś 9 lat, a grając w filmie miała 5 — mówi bardzo dobrze po angielsku i porywa serca na spotkaniach z publicznością. Młoda aktorka nigdy nie widziała śniegu i nie może doczekać się wizyty właśnie w Polsce. Odbędą się cztery specjalne pokazy z jej udziałem: w Katowicach (4.12, Kino Kosmos), Poznaniu (5.12, Kino Pałacowe), Gdańsku (6.12, gotyckie przestrzenie kościoła Centrum Kultury św. Jana) i Warszawie (7.12, Kinoteka).

Reżyserką i współautorką scenariusza jest Shih-Ching Tsou, dla której to wprawdzie pierwszy tytuł jako samodzielnej reżyserki, ale Tsou zadebiutowała już ponad 20 lat temu – i to u boku samego Seana Bakera, z którym od lat przyjaźni się w życiu i na planie zdjęciowym. Wspólnie wyreżyserowali drugi pełny metraż Bakera – "Take Out", a Tsou była także producentką jego innych filmów: "Starlet" ("Gwiazdeczka"), "Tangerine" ("Mandarynki"), "The Florida Project" i "Red Rocket". Sean Baker jest również współautorem scenariusza do "Left-Handed Girl" oraz producentem wiodącym filmu. Jego charakterystyczne spojrzenie na rzeczywistość i sposób opowiadania historii są w tym projekcie wyraźnie obecne – Baker odpowiada tu także w całości za montaż!


Film opowiada perypetie trzech kobiet, które przeprowadzają się do pulsującej neonowym światłem stolicy Tajwanu, aby otworzyć nowy rozdział w życiu: niemająca szczęścia do miłości ani pieniędzy Shu-Fen oraz jej córki – nastoletnia i zadziorna I-Ann oraz diabelnie urocza, kilkuletnia I-Jing. Podczas gdy samotna mama rozkręca na nocnym targu własny stragan z kluskami, I-Ann zamiast studiować dorabia jako dealerka betelu – lokalnego odpowiednika naszych snusów, a I-Jing na własną rękę (dosłownie i w przenośni…) eksploruje zakamarki kuszącego neonami marketu.

W mieście wielkich szans i nie mniejszych rozczarowań tajwańsko-amerykańska reżyserka bierze pod lupę kobiece więzi rodzinne, w których nie brakuje pęknięć, ale też czułości. W efekcie powstał tryskający energią komediodramat o tym, że rodziny się nie wybiera, ale gdybyśmy mogli, to zaprosilibyśmy do niej… surykatkę. I o co chodzi z tą lewą ręką?


Światowa premiera odbyła się na Festiwalu w Cannes i dziś z powodzeniem kontynuuje festiwalową trasę zdobywając nagrody. Krytycy chwalą świadomą, dopracowaną reżyserię, dynamikę dialogów, sposób przedstawienia relacji rodzinnych i świata z perspektywy dziecka – w słodko-gorzki, a momentami tragikomiczny sposób – porównując pod tym kątem "Left-Handed Girl" do "The Florida Project".
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Stranger Things 5" jak "Harry Potter"? RECENZJA nowych odcinków

Rankingi

RANKING: najlepsze postaci z serialu "Stranger Things"

16 komentarzy
Inne Filmy

Melania Trump chce podbić branżę filmową?

5 komentarzy
Filmy

Czy to będzie James Bond? Bukmacherzy mają nowego faworyta

32 komentarze
Filmy

Setki legalnych i darmowych filmów - poznaj możliwości YouTube

5 komentarzy
Filmy

6 minut "Odysei" w kinach IMAX w grudniu

14 komentarzy

"Pojedynek: Zobacz zwiastun nowego filmu twórcy "Najlepszego" i "Bogów"

8 komentarzy