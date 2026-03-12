Nowy psychothriller dla miłośników mocnych wrażeń w stylu Christa Cartera i Jo Nesbo!

Kiedy jedyną osobą, której powinnaś się bać, jesteś… ty.



Wystarczy drobne drgnięcie kącika ust, najmniejsza zmiana w źrenicy, by "odczytać" prawdziwe oblicze człowieka. Hannah Herbst jest najbardziej doświadczoną niemiecką ekspertką od rezonansu mimiki twarzy, specjalizuje się w ukrytych sygnałach nieświadomie wysyłanych przez ludzkie ciało. Jako policyjna konsultantka przyczyniła się już do skazania wielu brutalnych przestępców.



Od pewnego czasu zmaga się jednak z konsekwencjami utraty pamięci i właśnie wtedy zostaje skonfrontowana z najbardziej przerażającym przypadkiem w swojej karierze: całkowicie niewinna kobieta przyznaje się do bestialskiego zamordowania swojej rodziny. Z masakry ocalał tylko jej syn Paul. Po przyznaniu się do winy matce udaje się uciec z więzienia. Czy szuka syna, aby dokończyć swoją morderczą misję? Hannah Herbst ma do dyspozycji tylko krótkie nagranie wideo. Czy to pomoże jej skazać matkę i uratować Paula? Odtwarzająca plik Hannah z przerażeniem odkrywa, że morderczynią uwiecznioną na nagraniu jest ona sama…



SEBASTIAN FITZEK



BESTSELLEROWY AUTOR MROCZNYCH PSYCHOTHRILLERÓW – #1 THRILLERA W NIEMCZECH!

Najlepiej sprzedający się pisarz w Niemczech przez 6 lat z rzędu:

1,500 tygodni na liście bestsellerów tygodnika "SPIEGEL".

Autor ponad 20 powieści.

Publikowanych w 37 krajach.

Sprzedaż jego książek przekroczyła 20 milionów egzemplarzy.



Sebastian Fitzek – niemiecki autor bestsellerowych psychothrillerów. Karierę zawodową rozpoczynał w radiu, później studiował prawo (ma doktorat z prawa autorskiego). W 2006 roku opublikował swój pierwszy thriller psychologiczny "Terapia", który okazał się sensacją wydawniczą i sprzedażowym hitem. W latach 2014-2021 Sebastian Fitzek sześć razy z rzędu znalazł się na szczycie listy autorów najchętniej kupowanych książek. Wydane w 2023 aż dwie powieści Fitzka – "Zaproszenie" i "Wigilia rodziców" – były najlepiej sprzedającymi się książkami roku. Wiele z jego powieści z sukcesem zaadaptowano na potrzeby filmów i seriali telewizyjnych (na podstawie "Terapii" powstał sześcioodcinkowy mini serial, który natychmiast stał się numerem jeden wśród najchętniej oglądanych niemieckojęzycznych seriali na platformie Prime Video, a 30 innych krajach, w tym USA, produkcja znalazła się na liście TOP 10). Kilka jego książek zaadaptowano także na sztuki teatralne (np. "Pasażer 23"). Premiery książek Sebatiana Fitzka to prawdziwe widowiska, gromadzące olbrzymią publiczność wiernych czytelników.



Sebatian Fitzek był dwukrotnie nominowany do nagrody Glausera dla najlepszej niemieckiej powieści kryminalnej i kilkukrotnie otrzymał nagrodę czytelników Golden Lovelybooks. Wyróżniono go również nagrodą Hörkules za najlepiej sprzedający się audiobook, a w 2016 roku Fitzek zdobył Ripper Award (Europejską Nagrodę ze Literaturę Kryminalną). W 2018 roku pisarz ufundował Victor Crime Award, przeznaczoną dla debiutujących autorów thrillerów i kryminałów.



