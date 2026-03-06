Nowy serial HBO Original "Piekło kobiet" już od dzisiaj w serwisie HBO Max

Pierwszy odcinek nowej produkcji lokalnej HBO Original "Piekło kobiet" już jest dostępny do oglądania na platformie streamingowej HBO MAX. Serial przeniesie widzów do lat 30. ubiegłego wieku i odsłoni mroczne sekrety życia wyższych sfer. To historia o odwadze, miłości i walce z systemem, który chce uciszyć kobiecy głos. Nowe odcinki sześcioodcinkowej produkcji będą pojawiać się w serwisie HBO MAX co tydzień, aż do finału 10 kwietnia.
"Piekło kobiet" – zobacz zwiastun
"Piekło kobiet" – już w HBO MAX
Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność.
W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot
), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.
Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki
), może być powiązana z tymi wydarzeniami.
W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski
) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.
Obsada: Agata Turkot
, Mateusz Damięcki
, Hubert Miłkowski
, Borys Szyc
, Katarzyna Herman
, Maria Kowalska
, Piotr Polak
, Bogumiła Bajor
, Jacek Koman
, Jacek Poniedziałek
, Piotr Trojan
, Jacek Beler
, Tomasz Sapryk
, Ireneusz Czop
, Karolina Kowalska
, Andrzej Kłak
, Maciej Kosiacki
, Michał Wójtowicz
i Paulina Krzyżańska
.
Twórcy: Serial powstał dla platformy HBO MAX
we współpracy z Extreme Emotions na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska
– producentka nagradzanych na całym świecie filmów, w tym oscarowych "Idy
" i "Strefy interesów
". Reżyserką serialu jest Anna Maliszewska
("Tata
"), a autorem zdjęć Wojciech Zieliński
. Scenariusz napisały Magdalena Franczuk
i Ewa Popiołek
. Producentką z ramienia TVN WBD jest Adrianna Przetacka
. Kierownikami produkcji są Małgorzata Bereźnicka
oraz Tomasz Parnowski
(TVN WBD). Scenografię stworzyła Jagna Janicka
, a kostiumy zaprojektowała Małgorzata Fudala
. Za charakteryzację odpowiada Agnieszka Józefina Sasim, a za montaż Maciej Pawliński PSM. Reżyserką obsady jest Magdalena Szwarcbart. Muzykę do serialu skomponował Wojciech Urbański
, a za dźwięk odpowiada Maciej Pawłowski MPSE.
Informacja sponsorowana