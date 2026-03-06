Newsy Nowy serial HBO Original "Piekło kobiet" już od dzisiaj w serwisie HBO Max
Nowy serial HBO Original "Piekło kobiet" już od dzisiaj w serwisie HBO Max

Pierwszy odcinek nowej produkcji lokalnej HBO Original "Piekło kobiet" już jest dostępny do oglądania na platformie streamingowej HBO MAX. Serial przeniesie widzów do lat 30. ubiegłego wieku i odsłoni mroczne sekrety życia wyższych sfer. To historia o odwadze, miłości i walce z systemem, który chce uciszyć kobiecy głos. Nowe odcinki sześcioodcinkowej produkcji będą pojawiać się w serwisie HBO MAX co tydzień, aż do finału 10 kwietnia.

"Piekło kobiet" – zobacz zwiastun

"Piekło kobiet" – już w HBO MAX



Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność. 

W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list. 
Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. 

W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie. 


Obsada: Agata Turkot, Mateusz Damięcki, Hubert Miłkowski, Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Piotr Polak, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Jacek Beler, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Karolina Kowalska, Andrzej Kłak, Maciej Kosiacki, Michał Wójtowicz i Paulina Krzyżańska

Twórcy: Serial powstał dla platformy HBO MAX we współpracy z Extreme Emotions na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska – producentka nagradzanych na całym świecie filmów, w tym oscarowych "Idy" i "Strefy interesów". Reżyserką serialu jest Anna Maliszewska ("Tata"), a autorem zdjęć Wojciech Zieliński. Scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek. Producentką z ramienia TVN WBD jest Adrianna Przetacka. Kierownikami produkcji są Małgorzata Bereźnicka oraz Tomasz Parnowski (TVN WBD). Scenografię stworzyła Jagna Janicka, a kostiumy zaprojektowała Małgorzata Fudala. Za charakteryzację odpowiada Agnieszka Józefina Sasim, a za montaż Maciej Pawliński PSM. Reżyserką obsady jest Magdalena Szwarcbart. Muzykę do serialu skomponował Wojciech Urbański, a za dźwięk odpowiada Maciej Pawłowski MPSE.
