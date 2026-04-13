Nowy sezon serialu "Euforia" już od dziś w HBO Max

"Euforia" to jeden z najchętniej oglądanych seriali w historii HBO. Pierwsze dwa sezony zdobyły łącznie 25 nominacji do nagród Emmy®. Produkcja otrzymała 9 statuetek. Już dziś w HBO Max premiera pierwszego odcinka trzeciego sezonu tego kultowego serialu.
"Euforia
" została stworzona, napisana, wyreżyserowana i wyprodukowana przez nominowanego do Emmy® oraz laureata DGA Award® Sama Levinsona
, a główną rolę zagrała zdobywczyni Emmy® Zendaya
. Serial został wyprodukowany we współpracy z A24.
Premiera nowego, ośmioodcinkowego sezonu serialu już dziś. Nowe odcinki będą pojawiać się w serwisie HBO Max i na antenie HBO co tydzień.
"Euforia" – sezon 3. Zobacz zwiastun
Stała obsada 3 sezonu: zdobywczyni Emmy® Zendaya
, Hunter Schafer
, Eric Dane
, nominowany do Oscara® Jacob Elordi
, nominowana do Emmy® Sydney Sweeney
, Alexa Demie
, Maude Apatow
, nominowana do Emmy® Martha Kelly
, Chloe Cherry
, Adewale Akinnuoye-Agbaje
i Toby Wallace
.
Obsada powracająca gościnnie: zdobywca Emmy® Colman Domingo
, Nika King
, Alanna Ubach
, Sophia Rose Wilson
, Melvin Bonez Estes
, Daeg Faerch
, Paula Marshall
, Zak Steiner
i Marsha Gambles
.
