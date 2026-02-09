Spielberg i UFO. Spot Super Bowl ujawnia szczegóły filmu "Dzień objawienia"

W czerwcu do kin na całym świecie ma trafić widowisko "Dzień objawienia". Obraz był promowany podczas niedzielnego finału NFL Super Bowl.
Steven Spielberg wraca do tematu UFO
Reżyserem filmu "Dzień objawienia"
jest Steven Spielberg
. Tym widowiskiem filmowiec powraca do tematu, który uczynił go sławnym na całym świecie - UFO.
Fabułę widowiska przygotował David Koepp
, czyli stały współpracownik Spielberga
. Panowie pracowali ze sobą m.in. przy "Parku Jurajskim
" i "Wojnie światów
". "Dzień objawienia"
odpowie na pytanie co by było, gdyby ktoś udowodnił nam, że nie jesteśmy sami?
W rolach głównych występują Emily Blunt
i Josh O’Connor
, a na ekranie towarzyszą im m.in. Colin Firth
, Colman Domingo
, Eve Hewson
, Wyatt Russell
oraz Henry Lloyd-Hughes
.
Spot filmu "Dzień objawienia"