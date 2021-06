Nowy thriller autora słynnego "Zaklinacza" już w księgarniach

Najpopularniejszy włoski pisarz, którego thrillery którego książki cenią m.in. Michael Connelly oraz Ken Follett powraca z nową elektryzującą powieścią!DOM GŁOSÓW to mroczna bajka godna Kinga, Poego lub Lovecrafta!Hanna Hall w dzieciństwie zamordowała brata. Wyparte wspomnienia wracają do niej, kiedy jest dorosłą kobietą. Czy to możliwe, że kilkuletnia dziewczynka popełniła taką zbrodnię? Jej psycholog prosi o pomoc Pietra Gerbera, specjalistę od terapii przez hipnozę. Piekielna podróż po wspomnieniach, w których prawda miesza się z iluzją, popchnie oboje – Pietra i Hannę – na skraj szaleństwa. Czy uda im się dowiedzieć, co wydarzyło się przed laty w Domu Głosów?Powieści Donato Carrisiego, publikowane już w ponad dwudziestu krajach świata, są jak filmy w 3D – czytelnik jest dokładnie w środku historii, wewnątrz jądra zła.Dwie ze swoich powieści Donato Carrisi z sukcesem przeniósł na ekran kinowy. Ekranizacja "Dziewczyny we mgle" przyniosła mu statuetkę David di Donatello − włoski odpowiednik Oscara − za debiut reżyserski. Film ten jest dostępny na platformie Netflix.Media o książce:"Donato Carrisi po raz kolejny udowadnia, że jego mocną stroną jest eksplorowanie mrocznych stron ludzkiego umysłu."Corriere Nazionale"Ta powieść porywa czytelników i trzyma ich jako zakładników – od pierwszej do ostatniej strony, dzięki fabule gęstej od napięcia i zaskakujących scen."Librila mia vita, blog"Dom głosów", thriller psychologiczny o sile hipnozy, to strzał w dziesiątkę!"la Repubblica