Nowy thriller autorki "Dziewczyny z wymiany" już dostępny!

Nie martw się, Ava. Twoje dziecko jest ze mną bezpieczne. Będę się nim opiekować jak własnym...
Odkąd urodziłam Isę, nie jest mi łatwo. Prawie nie mogę się ruszać, nie mogę znieść ciągłego płaczu i samotności w domu.... Kiedy więc mój mąż Ned proponuje zatrudnienie nocnej opiekunki do dziecka, chętnie korzystam z okazji.
Kiedy wchodzi do naszego domu, uśmiecham się do niej i czuję ulgę, że w końcu się zjawiła. Jej oczy mają kolor ametystów – przypomina mi to o czymś, ale nie mogę usidlić tego wspomnienia. Potem widzę, jak Ned szepcze do niej, a ona dotyka jego ramienia... Przeszywa mnie dreszcz. Coś jest nie tak. Ale staram się zignorować to uczucie, przekonana, że umysł płata mi figle. Wiem, że rozpaczliwie potrzebuję pomocy tej kobiety.
Potem ginie mój pierścionek zaręczynowy. Ned jest wściekły – pierścionek kosztował majątek – ale ja wiem na pewno, że nigdzie go nie zapodziałam. Chowam go zawsze w tym samym miejscu, tylko Ned wie, gdzie. A potem zaczyna się robić jeszcze gorzej... I kiedy ze strony naszej nocnej opiekunki padają straszliwe oskarżenia, Ned wydaje się w nie wierzyć... Czy popadam w szaleństwo, czy też w moim domu zamieszkał ktoś, kto chce mnie zniszczyć?
Wciągający thriller psychologiczny z niespodziewanymi zwrotami akcji, który trzyma w napięciu aż do ostatniej strony. Idealny dla fanów powieści "Pomoc domowa"
Freidy McFadden, "Dziewczyny z pociągu"
Pauli Hawkins oraz "Verity"
Colleen Hoover.
Recenzje: NIESAMOWITE ZWROTY AKCJI!... Nie mogłam się oderwać od lektury, dopóki nie dotarłam do zaskakującego zakończenia!
Freida McFadden
Opinie czytelników: WOW WOW WOW! Co za wciągająca lektura!... Od samego początku mnie pochłonęła i trzymała w napięciu. 5/5 niesamowitych gwiazdek!!!
Recenzent Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 ogromnych gwiazdek... Książka jest nafaszerowana zwrotami akcji, dosłownie nie mogłam się od niej oderwać. Przeczytałam ją w dwa wieczory, a zakończenie mnie powaliło.
Recenzentka Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐ Wow... Przeczytałam ją jednym tchem!... Wciągająca... Myślałam, że zgadnę, co będzie dalej, ale bardzo się myliłam!... Trzymający w napięciu thriller... Przez całą lekturę nie można się oderwać!
@arcreviews_by_m ⭐⭐⭐⭐⭐ Czytałam całą noc, tak bardzo mnie wciągnęła. Zakończenie sprawiło, że nie mogłam zamknąć ust z wrażenia!!!
@leannebookstagram⭐⭐⭐⭐⭐ Zaparło mi dech w piersiach... Absolutnie szokujące! Jedna z najlepszych książek roku... Tak dobrze napisana, że nie sposób jej odłożyć!
Recenzent Goodreads⭐⭐⭐⭐⭐ Niezwykle smakowita... Pełna zaskakujących zwrotów akcji... Od początku do ekscytującego zakończenia nie będziecie mogli się od niej oderwać... Bardzo mi się podobała... Jest nieprawdopodobnie wciągająca... Nieodkładalna!
Judith D. Collins ⭐⭐⭐⭐⭐
Wow! Przeczytałam tę książkę za jednym zamachem! Przez cały czas siedziałam jak na szpilkach, a wszystkie zwroty akcji sprawiały, że szczęka opadała mi z wrażenia... Chciałam więcej.
Recenzentka Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐
Informacja sponsorowana