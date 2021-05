Nowy zwiastun "Cichego miejsca 2"!

Koniec czekania. Opóźniona o ponad rok premiera " Cichego miejsca 2 " w końcu nadchodzi. Nie wierzycie? To obejrzyjcie finalny zwiastun widowiska.W następstwie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w domu Abbottów, rodzina ( Emily Blunt Noah Jupe ) musi stawić czoła temu, co dzieje się poza domem, temu, jak wygląda teraz świat. Wie, że kluczem do przetrwania jest cisza. Idąc w nieznane, Abbottowie szybko przekonają się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie...Film na świecie zadebiutuje pod koniec maja. W polskich kinach pojawi się 4 czerwca.