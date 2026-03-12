Newsy Seriale Powrót "Zwariowanego świata Malcolma" coraz bliżej. Nowy zwiastun kontynuacji
Powrót "Zwariowanego świata Malcolma" coraz bliżej. Nowy zwiastun kontynuacji

Wielkimi krokami zbliża się premiera rebootu (a w zasadzie kontynuacji) serialu "Zwariowany świat Malcolma", zatytułowanego "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair". Premiera już 10 kwietnia, tymczasem do sieci trafił nowy zwiastun produkcji.

Malcolm wraca w nowych odcinkach



Nadchodząca odsłona serialu będzie liczyć tylko cztery odcinki. Główny bohater (ponownie grany przez Frankiego Muniza) jest już dorosły, ma córkę i, jak sam twierdzi, świetnie poukładał sobie życie. Do tego trzyma się z dala od rodziny, choć stan ten nie utrzyma się długo. Malcolm zostaje wciągnięty z powrotem w rodzinny chaos, gdy jego rodzice – Hal i Lois – zapraszają go na 40. rocznicę ślubu.



W "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair" pojawi się niemal cała oryginalna obsada, w tym Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield i Emy Coligado. Jedyna większa zmiana dotyczy Deweya - w tej roli zobaczymy tym razem Caleba Ellswortha-Clarka. Wśród nowych twarzy są m.in. Keeley Karsten, Vaughan Murrae i Kiana Madeira.

Za sterami ponownie stoi twórca serialu Linwood Boomer, a wszystkie cztery odcinki wyreżyserował Ken Kwapis. Oryginalny "Zwariowany świat Malcolma" emitowany był w latach 2000-2006 i doczekał się 151 odcinków. W tym czasie zdobył 33 nominacje do nagrody Emmy, które przekuł w 7 statuetek.

