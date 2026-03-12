Powrót "Zwariowanego świata Malcolma" coraz bliżej. Nowy zwiastun kontynuacji

Wielkimi krokami zbliża się premiera rebootu (a w zasadzie kontynuacji) serialu "Zwariowany świat Malcolma", zatytułowanego "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair". Premiera już 10 kwietnia, tymczasem do sieci trafił nowy zwiastun produkcji.
Malcolm wraca w nowych odcinkach
Nadchodząca odsłona serialu będzie liczyć tylko cztery odcinki. Główny bohater (ponownie grany przez Frankiego Muniza
) jest już dorosły, ma córkę i, jak sam twierdzi, świetnie poukładał sobie życie. Do tego trzyma się z dala od rodziny, choć stan ten nie utrzyma się długo. Malcolm zostaje wciągnięty z powrotem w rodzinny chaos, gdy jego rodzice – Hal i Lois – zapraszają go na 40. rocznicę ślubu.
W "Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair
" pojawi się niemal cała oryginalna obsada, w tym Bryan Cranston
, Jane Kaczmarek
, Christopher Masterson
, Justin Berfield
i Emy Coligado
. Jedyna większa zmiana dotyczy Deweya - w tej roli zobaczymy tym razem Caleba Ellswortha-Clarka
. Wśród nowych twarzy są m.in. Keeley Karsten
, Vaughan Murrae
i Kiana Madeira
.
Za sterami ponownie stoi twórca serialu Linwood Boomer
, a wszystkie cztery odcinki wyreżyserował Ken Kwapis. Oryginalny "Zwariowany świat Malcolma
" emitowany był w latach 2000-2006 i doczekał się 151 odcinków. W tym czasie zdobył 33 nominacje do nagrody Emmy
, które przekuł w 7 statuetek.