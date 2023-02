Karuzela akcji w nowym spocie 3. sezonu "Mandalorian"

"The Mandalorian": co będzie działo się w 3. sezonie?







W sieci zadebiutował nowy spot 3. sezonu serialu " Mandalorian ". A w nim obietnica akcji, humoru i przygody. Czekacie na powrót Dina Djarina i Baby Yody?Choć ostatni odcinek 2. sezonu " The Mandalorian " został wyemitowany pod koniec grudnia 2020, wątki z serialu były kontynuowane w zeszłorocznej produkcji " Księga Boby Fetta ". W 3. sezonie tytułowy bohater powróci na rodzinną planetę, aby odzyskać utraconą reputację. The Mandalorian " to jeden z flagowych projektów Disney+. Serial zadebiutował na platformie w listopadzie 2019 roku.Jego akcja rozgrywa się kilka lat po " Powrocie Jedi " w miejscu znanym jako Najdalsze Obrzeże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca, jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród, rozpoznawalnych przez charakterystyczną zbroję.W tytułową rolę wciela się Pedro Pascal . Autorem serialu jest Jon Favreau (" Iron Man ", " Król Lew ").