Nowy zwiastun "Dutton Ranch". Premiera serialu tylko w SkyShowtime 22 maja

Dziewięcioodcinkowa odsłona kolejnych losów Beth i Ripa opowiada o zmaganiach pary, które towarzyszą ich wysiłkom zbudowania nowego życia w Stanie Samotnej Gwiazdy. Z dala od rodzinnego Yellowstone oboje muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancza, którzy zrobią wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze silniejsze , przebaczenie jest ulotne , a ceną przetrwania bywa własna dusza.
Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution. Pierwsze dwa odcinki "Dutton Ranch" ("Ranczo Duttonów") zadebiutują już 22 maja w SkyShowtime, a kolejne będą pojawiały się co tydzień. Produkcja liczy dziewięć odcinków.
