Nowy zwiastun "Dutton Ranch". Premiera serialu tylko w SkyShowtime 22 maja
Nowy zwiastun "Dutton Ranch". Premiera serialu tylko w SkyShowtime 22 maja

Informacja sponsorowana
źródło: materialy promocyjne
Najnowsza historia producentów "Yellowstone", z uwielbianymi przez widzów Kelly Reilly i Cole'em Hauserem w rolach głównych, już 22 maja wyłącznie w SkyShowtime .
    
W sieci jest już dostępny nowy zwiastun "Dutton Ranch" ("Ranczo Duttonów") – serialu, za którym stoją twórcy "Yellowstone". Beth Dutton (Kelly Reilly) i Rip Wheeler (Cole Hauser) pozostają niezłomni i rozpoczynają nowy rozdział życia w Teksasie. W serialu występują także nominowani do Oscara® Ed Harris i Annette Bening.


Dziewięcioodcinkowa odsłona kolejnych losów Beth i Ripa opowiada o zmaganiach pary, które towarzyszą ich wysiłkom zbudowania nowego życia w Stanie Samotnej Gwiazdy. Z dala od rodzinnego Yellowstone oboje muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancza, którzy zrobią wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze silniejsze , przebaczenie jest ulotne , a ceną przetrwania bywa własna dusza.

W "Dutton Ranch" ("Ranczo Duttonów") oprócz Cole’a Hausera i Kelly Reilly występują także Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz Ed Harris i Annette Bening.

Serial został stworzony przez Paramount Television Studios i 101 Studios oraz przez showrunnera i producenta wykonawczego – Chada Feehana. Fabuła opiera się o postacie wykreowane przez Taylora Sheridana i Johna Linsona, którzy również pełnią funkcję producentów wykonawczych . W powstanie "Dutton Ranch" ("Ranczo Duttonów") zaangażowani byli również David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly i Keith Cox. Voros wyreżyserowała także wybrane odcinki serii, w tym premierowy i finałowy. Za reżyserię odpowiadali też Greg Yaitanes, Jessica Lowrey i Phil Abraham.

Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution. Pierwsze dwa odcinki "Dutton Ranch" ("Ranczo Duttonów") zadebiutują już 22 maja w SkyShowtime, a kolejne będą pojawiały się co tydzień. Produkcja liczy dziewięć odcinków.

W SkyShowtime można obejrzeć najpopularniejsze seriale Taylora Sheridana, w tym pięć sezonów światowego fenomenu "Yellowstone", które dostępne są wyłącznie w tym serwisie. W ofercie SkyShowtime znajdują się również takie tytuły jak "Landman" ("Landman: Negocjator"), "Lioness", "Mayor of Kingstown" i "Tulsa King". Obejrzeć można także historie opowiadające o początkach "Yellowstone": "1883" i "1923", a także produkcje "Marshals: A Yellowstone Story" ("Marshals: historia z Yellowstone") oraz "Madison".

Z serwisu SkyShowtime można skorzystać w aplikacji SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com. Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem Amazon Fire TV oraz Prime Video Channels.

Miesięczna cena subskrypcji SkyShowtime za plan Standard z reklamami wynosi 24,99 zł, za plan Standard – 34,99 zł. Cena planu Premium to 49,99 zł miesięcznie. Plany Standard i Premium pozostają bez reklam.

Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem wybranych operatorów.
Informacja sponsorowana

