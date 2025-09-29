George Clooney zmęczoną gwiazdą kina w zwiastunie filmu "Jay Kelly"

W grudniu na platformie Netflix zadebiutuje nowy film Noah Baumbacha "Jay Kelly". A już dziś możecie obejrzeć jego zwiastun.
Życie gwiazdy kina pod lupą. Oto "Jay Kelly"
Światowa premiera filmu "Jay Kelly"
miała miejsce miesiąc temu na festiwalu w Wenecji. Tytułową rolę zagrał w nim George Clooney
.
Film jest historią sławnego aktora, który wraz ze swoim lojalnym menadżerem wyrusza w podróż po Europie. W jej trakcie mierzy się z konsekwencjami dokonanych wyborów.
W obsadzie są również: Adam Sandler
, Laura Dern
i Billy Crudup
. Za reżyserię odpowiada Noah Baumbach
, który kontynuuje współpracę z platformą Netflix po nagrodzonym Oscarem za drugoplanową rolę żeńską filmie "Historia małżeńska
".
Zwiastun filmu "Jay Kelly"