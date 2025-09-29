Newsy Filmy George Clooney zmęczoną gwiazdą kina w zwiastunie filmu "Jay Kelly"
George Clooney zmęczoną gwiazdą kina w zwiastunie filmu "Jay Kelly"

W grudniu na platformie Netflix zadebiutuje nowy film Noah Baumbacha "Jay Kelly". A już dziś możecie obejrzeć jego zwiastun.

Życie gwiazdy kina pod lupą. Oto "Jay Kelly"



Światowa premiera filmu "Jay Kelly" miała miejsce miesiąc temu na festiwalu w Wenecji. Tytułową rolę zagrał w nim George Clooney.


Film jest historią sławnego aktora, który wraz ze swoim lojalnym menadżerem wyrusza w podróż po Europie. W jej trakcie mierzy się z konsekwencjami dokonanych wyborów.

W obsadzie są również: Adam Sandler, Laura Dern i Billy Crudup. Za reżyserię odpowiada Noah Baumbach, który kontynuuje współpracę z platformą Netflix po nagrodzonym Oscarem za drugoplanową rolę żeńską filmie "Historia małżeńska".

Zwiastun filmu "Jay Kelly"




