Nvidia wymusi AI slop w grach? Ostre reakcje na DLSS 5

Nvidia zaprezentowała właśnie DLSS 5, które dzięki AI ma zrewolucjonizować rynek gier. Jednak większość graczy nie myśli o rewolucji, kiedy widzi to, czym pochwalił się największy koncern świata. W sieci przeważają głosy krytyczne. Dlaczego?
Czym jest DLSS 5
Technologia DLSS 5 ma trafić na rynek jesienią tego roku. Jak zapowiada Nvidia, będzie to największy przełom firmy w grafice komputerowej od czasu debiutu ray tracingu w czasie rzeczywistym w 2018 roku.
W oficjalnym komunikacie Nvidii czytamy, że DLSS 5 wprowadza model renderowania neuronowego w czasie rzeczywistym, wzbogacający piksele o fotorealistyczne oświetlenie i materiały. Nvidia przekonuje, że DLSS 5 daje twórcom gier możliwość osiągnięcia nowego poziomu fotorealistycznej grafiki komputerowej, wcześniej spotykanego jedynie w hollywoodzkich efektach specjalnych.
W komunikacie czytamy też:
DLSS 5 wykorzystuje jako dane wejściowe kolory gry oraz wektory ruchu dla każdej klatki i używa modelu AI, aby wzbogacić scenę o fotorealistyczne oświetlenie i materiały, powiązane z bazową zawartością 3D i spójne między kolejnymi klatkami. DLSS 5 działa w czasie rzeczywistym w rozdzielczości do 4K, zapewniając płynną, interaktywną rozgrywkę.
Model AI jest trenowany kompleksowo (end-to-end), aby rozumieć złożoną semantykę sceny, taką jak postacie, włosy, tkaniny czy półprzezroczysta skóra, a także warunki oświetleniowe środowiska (np. oświetlenie z przodu, z tyłu czy przy zachmurzonym niebie) wszystko to poprzez analizę pojedynczej klatki. Następnie DLSS 5 wykorzystuje tę głęboką wiedzę do generowania wizualnie precyzyjnych obrazów, które radzą sobie ze złożonymi elementami, takimi jak rozpraszanie podpowierzchniowe skóry, subtelny połysk tkanin czy interakcje światła z materiałami na włosach, jednocześnie zachowując strukturę i semantykę oryginalnej sceny.
Jednak towarzysząca komunikatowi prezentacja wywołała szok. Większość osób jest zgodnych, że skutki wykorzystania DLSS 5 przypominają słaby filtr AI. W sieci DLSS 5 już nazywane jest "Slopfilter".
Jednak nowa technologia ma wsparcie w branży. Zachwycają się nią Todd Howard z Bethesdy, Jun Takeuchi z Capcomu oraz Charlie Guillemot z Ubisoftu.