O, tu! Tutaj wszystko się zaczyna. Młode Horyzonty na BNP Paribas Nowe Horyzonty

Basia, Ben, Lasse i Maja: nowe przygody, nowi przyjaciele

Jeśli nie macie jeszcze karnetu na festiwal, to klikajcie z młodzieńczą werwą: zostały bowiem ostatnie sztuki i wszystko wskazuje na to, że pula zostanie wyczerpana jeszcze przed oficjalnym zakończeniem sprzedaży (przed 17 czerwca). Karta Visa Filmowa od BNP Paribas to niezmiennie najlepszy środek do dokonania zakupu – dzięki niej czeka Was specjalna cena.Pełny program sekcji Młode Horyzonty zaprezentujemy 1 lipca, a dziś zdradzamy pierwsze tytuły, które będzie można zobaczyć już w lipcu. Na ekranach obejrzymy nowe przygody dobrze znanych bohaterek i bohaterów: rezolutnej Basi oraz dociekliwych Lassego i Mai. Będzie też okazja, żeby zaprzyjaźnić się i potrenować otwartość na różnorodność wspólnie z Benem.Kategoria wiekowa: 4+Tytułowa Basia ma pięć lat, mocny charakterek i oryginalne spojrzenie na świat. Podczas festiwalu zobaczymy kolejną odsłonę jej przygód, czyli niezwykle popularnego i uwielbianego przez najmłodszych widzów serialu, który wiernie odzwierciedla styl i humor adaptowanych (bestsellerowych!) książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak. Każdy odcinek opowiada nową przygodę, przepełnioną radością, dobrymi wartościami i świetną zabawą. Na seans złożą się cztery odcinki: Basia i podróż, Basia i słodycze, Basia i dentysta, Basia i piłka nożna.Kategoria wiekowa: 6+Lasse i Maja, czyli najsłynniejsza para filmowych detektywów, znów w akcji! Tym razem bohaterowie muszą ustalić, co zagraża przebiegowi konkursu w miasteczku Valleby. Pół miliona koron szwedzkich: aż tyle można wygrać. Nic więc dziwnego, że zawody cieszą się dużym zainteresowaniem… a ktoś nie chce grać w nich fair. Tylko Lasse i Maja mogą uratować sprawiedliwą rozgrywkę. Sprawa będzie jednak wyjątkowo zawiła: wskazówki w postaci tajemniczych napisów albo mrówek uciekinierów nie mówią zbyt wiele. Na dodatek napięcie rośnie jak w prawdziwym horrorze. Nigdy wcześniej przyjaźń bohaterów nie została wystawiona na tak dużą próbę.Kategoria wiekowa: 9+12-letni Ben tryska dobrym humorem, śpiewa w zespole i świetnie gotuje. Niestety, przez swoją nadwagę jest często dręczony przez niektórych uczniów ze szkoły. Kiedy zakochuje się w koleżance z klasy, postanawia zmienić swój wygląd, jednak szybko przekonuje się, że nie jest to takie łatwe. Może nie powinien przejmować się swoją wagą? Ben nie ma lekko to wielowątkowy film, który porusza tak ważne dla młodzieży tematy jak samoakceptacja, miłość i przyjaźń. Wszystko w przepięknej i niezwykle artystycznej formie animacji pełnej chwytliwej muzyki.Na 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu zapraszamy w dniach 17-27 lipca, zaś o tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą jego wirtualnej odsłony. Pełny program wydarzenia ogłosimy 1 lipca, zaś 3 lipca rozpocznie się sprzedaż biletów na pokazy stacjonarne i dostępów do seansów online.