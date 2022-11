Będzie miał Squid Game w więzieniu? Gwiazda serialu oskarżona

O Yeong-su - o co został oskarżony aktor znany z serialu "Squid Game"?

Ciemne chmury zebrały się nad głową zdobywcy Złotego Globu za rolę w serialu " Squid Game ". O Yeong-su został właśnie formalnie postawiony w stan oskarżenia. Zarzuca mu się molestowanie seksualne. O Yeong-su może być zaskoczony oskarżeniem, ponieważ w kwietniu 2022 roku sprawa została zamknięta. Ofiara jednak odwołała się od tej decyzji i sąd przyznał jej rację. Chodzi o sprawę z 2017 roku. Aktorowi zarzuca się niestosowne dotykanie kobiety.Gwiazda " Squid Game " zdecydowanie odrzuca zarzut molestowania. Twierdzi, że jedynie trzymał kobietę za ręce, kiedy pokazywał jej drogę wokół jeziora. Przyznaje, że przeprosił kobietę, ale zrobił to tylko dlatego, że ta obiecała nie robić ze sprawy afery. Aktor twierdzi, że jego przeprosiny nie były w żadnym razie przyznaniem się do winy. O Yeong-su przeszedł do historii jako pierwszy koreański aktor, który otrzymał Złoty Glob . Został mu on przyznany za rolę w jednym z największych hitów platformy Netflix, serialu " Squid Game ".