O.J. Simpson nie żyje. Osławiony futbolista i gwiazda serii "Naga broń" miał 76 lat

O.J. Simpson nie żyje. Rodzina publikuje oświadczenie

O.J. Simpson: kariera

O śmierci Simpsona poinformowała dzisiaj za pomocą mediów społecznościowych jego rodzina: Simpson przyszedł na świat 9 lipca 1947 roku w San Francisco. W młodości sprawiał problemy wychowawcze - mając 15 lat, stanął przed sądem z powodu kradzieży, których dopuszczał się wraz ze swoim gangiem.Aby uniknąć powołania do wojska i wysłania do Wietnamu, w 1965 roku podjął naukę w City College w San Francisco. Sukcesy sportowe sprawiły, że zaczęły się nim interesować drużyny futbolowe czołowych amerykańskich uczelni. W efekcie wkrótce został studentem University of Southern California. Jeszcze w trakcie studiów otrzymał Heisman Trophy - nagrodę przyznawaną dla najlepszego zawodnika w futbolu akademickim.W trakcie zawodowej kariery sportowej występował w klubach Buffalo Bills i San Francisco 49ers, w barwach których regularnie bił indywidualne rekordy. Jeszcze w czasach występów w NFL Simpson zaczął pojawiać się przed kamerą. Można go było zobaczyć w słynnym miniserialu " Korzenie " oraz dreszczowcu " Koziorożec Jeden ".Po zakończeniu kariery futbolowej zagrał m.in. w trzech częściach kultowej komedii " Naga broń ", w których wcielił się w detektywa Nordberga, partnera porucznika Drebina. Był również komentatorem sportowym.W 1994 roku Simpson został aresztowany pod zarzutem zamordowania byłej żony Nicole Brown Simpson oraz jej przyjaciela Ronalda Goldmana. Zatrzymanie poprzedził transmitowany na żywo przez telewizję pościg samochodowy, który oglądało około 95 milionów widzów.Olbrzymim zainteresowanym opinii publicznej cieszył się również proces sądowy Simpsona, który szczegółowo pokazano w głośnym serialu " American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona " oraz nagrodzonym Oscarem dokumencie " O.J.: Made in America ". Choć sportowiec został ostatecznie uniewinniony od zarzucanych mu czynów, w 1997 roku rodziny zabitych wytoczyły mu sprawę cywilną. W efekcie Simpson zmuszony był zapłacić 33,5 mln dolarów odszkodowania.W 2007 roku futbolista został aresztowany w Las Vegas pod zarzutem napadu z bronią palną oraz porwania. Sąd skazał go na 33 lata więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 9 latach odsiadki. Ostatecznie Simpson opuścił zakład penitencjarny w 2017 roku.