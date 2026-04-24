Newsy OFF CAMERA 2026: Tych filmów nie można przegapić
OFF CAMERA 2026: Tych filmów nie można przegapić

OFF CAMERA 2026: Tych filmów nie można przegapić
W Krakowie rusza 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Wydarzenie od lat pozostaje przestrzenią spotkania młodych twórców z uznanymi nazwiskami oraz miejscem premier produkcji docenianych na światowych festiwalach. W programie ponownie znalazły się kluczowe sekcje konkursowe, w tym Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi" oraz Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, które wyznaczają kierunki współczesnego kina. Tegoroczna edycja skupia się na motywie zmiany – zarówno jako źródła niepokoju, jak i siły napędowej dla bohaterów i samych twórców. Wszystko wskazuje na to, że OFF CAMERA po raz kolejny stanie się miejscem odkryć, dyskusji i filmowych emocji, które wykraczają daleko poza ekran.  

Specjalnie dla Was przejrzeliśmy program festiwalu i wybraliśmy 8 tytułów, których nie można przegapić. Dajcie znać, na co Wy się wybieracie. 

Festiwal Off Camera potrwa w Krakowie od dziś do 3 maja. 

OFF Camera: 8 filmów, których nie można przegapić



2025
1h 11m

Dramat

Komedia

Polska

USA

Dramat

Komedia

Rozkręcone przez Charli XCX "brat summer" dotarło do Warszawy. "Erupcja" to bowiem film, w którym gwiazda pop – w trakcie zdjęć będąca świeżo po sukcesie albumu "Brat" – gra u boku Leny Góry, znanej m.in. z "Imago" czy serialu "Przesmyk". Wcielają się w Bethany i Nel, dwie przyjaciółki odnawiające wybuchową znajomość, kiedy grana przez piosenkarkę Brytyjka odwiedza Warszawę ze swoim partnerem Robem (Will Madden). Chłopak planował oświadczyny, ale Bethany wyłamuje się z tego schematu i odzywa do starej znajomej. Wyreżyserowany przez Amerykanina Pete'a Ohsa film to spontaniczna przebieżka przez Warszawę, która sytuuje się gdzieś między francuską nową falą a mumblecore'em. Jak twierdzi reżyser – to projekt w dużej mierze zainspirowany samym miastem.



Rebuilding
2025
1h 35m

Dramat

USA

Dramat

Sednem tzw. antywesternu jest dekonstrukcja – zazwyczaj dekonstrukcja stereotypów, jakimi obrósł przez lata gatunek. Słowo-klucz do filmu w reżyserii Maxa Walkera-Silvermana brzmi tymczasem "rekonstrukcja". "Od nowa" to współczesny western, ale bez strzelanin i pościgów, za to ze scenami... szukania Wi-fi. Josh O'Connor wciela się w Dusty'ego, kowboja, którego ranczo spłonęło w pożarze. Mężczyzna zmuszony jest zamieszkać na prowizorycznym obozowisku przyczep, gdzie tworzy się mikro-społeczność osób dotkniętych przez żywioł. Reżyser snuje kameralną opowieść o znajdowaniu wspólnoty w opresji i szukaniu na powrót swojego miejsca w świecie. O'Connor gra zaś czułą, subtelną rolę, wcielając się w mężczyznę, który straciwszy "wszystko" uświadamia sobie, że wciąż ma wiele – chociażby potrzebującą go córkę Callie-Rose (Lily LaTorre). Paradoksalnie to właśnie kryzys może być okazją do odbudowania tej relacji.



2026

Pełnometrażowy debiut pary cenionych reżyserów teatralnych, Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty. Tytułowe bohaterki to pięć kobiet w różnym wieku, które radzą sobie z codziennymi problemami przy pomocy empatii, intuicji oraz humoru. W centrum opowieści znajduje się grana przez Anitę Sokołowska zapracowana prawniczka Mileną, która dźwiga na barkach wiele obowiązków, zarówno zawodowych, jak i emocjonalnych, związanych z próbą utrzymania w ryzach wielopokoleniowej rodziny. Milena czuje bowiem odpowiedzialność za dzieci, schorowaną babcię, ciężarną siostrę czy męża na odwyku. W obsadzie słodko-gorzkiej komedii znalazły się również Anna Smołowik, Barbara Wrzesińska, Lidia Bogaczówna i Julia Totoszko.


Re-creation
2025
1h 29m

Dramat sądowy

Irlandia

Luksemburg

Dramat sądowy

Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami dramat sądowy Jima Sheridana, laureata tegorocznej nagrody "Pod prąd" na Mastercard OFF Camera. Twórca "Mojej lewej stopy" oraz w "Imię ojca" zagląda z kamerą do sali obrad, gdzie ława przysięgłych debatuje nad winą dziennikarza oskarżonego o zabójstwo producentki. Sprzeczne dowody i emocje, które mogą zmienić wszystko. Każdy argument ma znaczenie, a ostateczna decyzja należy do widza. W obsadzie prócz samego reżysera znaleźli się także m.in. Vicky Krieps, Aidan Gillen oraz Colm Meaney.



Eagles of the Republic
2025
2h 7m

Thriller

Polityczny

Dania

Francja

Szwecja

Thriller

Polityczny

Fascynujące studium opresyjnego aparatu władzy, które jednocześnie wydaje się niezwykle aktualne i mocno baśniowe. Oto największa gwiazda egipskiego kina otrzymuje propozycję nie do odrzucenia: ma zagrać prezydenta w napisanej przez władze filmowej biografii. Dochodzi do nieuchronnego starcia między artystyczną wolnością a wymaganiami państwowej propagandy, a przede wszystkim do pojedynku na to, kto ma większe ego: nieformalny król kraju czy też król egipskiego serc. "Orły Republiki" zamykają tryptyk kairski reżysera Tarika Saleha.


Dossier 137
2025
1h 55m

Kryminał

Thriller

Francja

Kryminał

Thriller

Stéphanie, śledcza z IGPN, wydziału kontrolującego policję, otrzymuje kolejne rutynowe zgłoszenie. Sprawa związana z interwencją podczas ulicznych protestów szybko okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. Jeden niepasujący szczegół uruchamia lawinę wątpliwości, prowadząc bohaterkę w głąb systemu, który woli milczenie niż prawdę. Francusko-niemiecki reżyser Dominik Moll stawia na proste pomysły i pozornie nieskomplikowaną narrację. Jednak świetnie poprowadzona opowieść sprawia, że widz zostaje wciągnięty i zaczyna sam zadawać sobie pytania o to, po czyjej stronie stoi racja. Film o tym, że nic nie jest czarno-białe, a to, co słuszne, nie zawsze jest sprawiedliwe (czy nawet legalne).



Coutures
2025
1h 46m

Dramat

Francja

USA

Dramat

Cały świat czeka na powrót Meryl Streep jako Mirandy Priestly. Tymczasem na ekrany kin zmierza też inna "Ikona mody". Akcja filmu Alice Winocour, twórczyni m.in. "Mustanga" i "Proximy", toczy się podczas Paryskiego Tygodnia Mody. To właśnie tam krzyżują się losy trzech bohaterek: reżyserki realizującej film dla jednego z domów mody, pochodzącej z Sudanu Południowego modelki i pracującej za kulisami pokazów charakteryzatorki. W roli głównej Angelina Jolie, która kreując swoją bohaterkę, korzystała z własnych trudnych doświadczeń. Partnerują jej m.in. Anyier Anei, Ella Rumpf oraz Vincent Lindon i Louis Garrel.



2025
1h 33m

Dramat

Francja

Niemcy

Egipt

Palestyna

Sudan

Arabia Saudyjska

Katar

Dramat

Debiut Suzannah Mirghani zabiera nas do niewielkiej sudańskiej wioski. Tytułowa "Królowa bawełny" to babcia głównej bohaterki, nastoletniej Nafisy. Seniorka cieszy się autorytetem lokalnej społeczności, która trudni się zbiorami bawełny. Spokojne życie zakłóca pojawienie się Nadira – wykształconego zagranicą spadkobiercy plantacji marzącego o unowocześnieniu procesu produkcji. Reżyserka porusza tematy tradycji i tożsamości, które zręcznie łączy z komentarzem do kolonialnej przeszłości kraju oraz ekologicznym i ekonomicznym komentarzem.

