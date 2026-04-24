OFF CAMERA 2026: Tych filmów nie można przegapić

W Krakowie rusza 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Wydarzenie od lat pozostaje przestrzenią spotkania młodych twórców z uznanymi nazwiskami oraz miejscem premier produkcji docenianych na światowych festiwalach. W programie ponownie znalazły się kluczowe sekcje konkursowe, w tym Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi" oraz Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, które wyznaczają kierunki współczesnego kina. Tegoroczna edycja skupia się na motywie zmiany – zarówno jako źródła niepokoju, jak i siły napędowej dla bohaterów i samych twórców. Wszystko wskazuje na to, że OFF CAMERA po raz kolejny stanie się miejscem odkryć, dyskusji i filmowych emocji, które wykraczają daleko poza ekran.
Specjalnie dla Was przejrzeliśmy program festiwalu i wybraliśmy 8 tytułów, których nie można przegapić. Dajcie znać, na co Wy się wybieracie.
Festiwal Off Camera potrwa w Krakowie od dziś do 3 maja.
OFF Camera: 8 filmów, których nie można przegapić