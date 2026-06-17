OGLĄDAMY W HBO MAX: Czy sztuka może budować pomost między podziałami? Odpowiadają twórcy "Proud"

W HBO Max możecie już obejrzeć pierwszy odcinek polskiego serialu "Proud", który zdobył Grand Prix tegorocznego festiwalu Serie Mania. Z tej okazji zapraszamy Was do obejrzenia naszej rozmowy z twórcą produkcji Karolem Klementewiczem oraz odtwórcą głównej roli Ignacym Lissem.
Serial "Proud
" to oryginalna historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera.
Informacja sponsorowana